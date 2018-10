Brendan Iribe, cofundador y ex consejero de Oculus VR, deja Facebook

Brendan Iribe, uno de los cofundadores del desarrollador de tecnología de realidad virtual Oculus VR, que también ejerció de consejero delegado de la empresa, anunció su marcha de Facebook, que adquirió la compañía en 2014.

En un mensaje en su cuenta en la red social, Iribe se despidió de sus compañeros y aseguró haber convertido "la ciencia ficción en realidad" y haber "inspirado una nueva industria en el proceso", además dijo que se iba para tomar un reposo y "recargar [baterías], reflexionar y ser más creativo".

"Han pasado tantas cosas desde el día en que fundamos Oculus en julio de 2012. Nunca podría haberme imaginado cuánto lograríamos y hasta dónde llegaríamos. Y ahora, después de seis años increíbles, me tengo que ir", dijo Iribe en su perfil agradeciéndole a su equipo y a Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, "por creer en el futuro de VR y AR".

OTRO EJECUTIVO QUE DEJA FACEBOOK

Desde que en 2016 dejara de estar al frente de la empresa que había fundado, Iribe ocupaba la vicepresidencia de Facebook para realidad virtual vinculada al ordenador, un puesto que tras su renuncia asumirá otro cofundador de Oculus, Nate Mitchell.

Iribe se une así a una larga lista de ejecutivos que han abandonado la compañía con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) en los últimos meses, y que incluye, entre otros, a los fundadores de Instagram y WhatsApp.

What a ride! We made science fiction into reality and inspired a new industry in the process. Oculus was only possible because of such an extraordinary team and community. Thank you! Now, six years after we launched Oculus and Rift, I'm moving on to the next chapter!