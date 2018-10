Borrell no recurrirá la sanción de la CNMV y pagará la multa por la venta de acciones de Abengoa

Tras varios días de incertidumbre y dudas, finalmente el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha aclarado esta mañana en el Congreso de los Diputados que no recurrirá la sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que pagará la multa por el uso de información privilegiada cuando era consejero de Abengoa. Borrell ha alegado que sería "una anómala situación" aquella en la que un ministro presentara un recurso de alzada contra el Ministerio de Economía formando parte del propio Gobierno. "No me parece politicamente correcto porque puede ser presentado como un conflicto de intereses y cualquiera que fuese la resolución del recurso daría lugar a interpretaciones politicamente interesadas", ha asegurado antes de señalar que pese a "no estar de acuerdo" con la sanción, hará frente a la multa correspondiente. .

Fue el año pasado cuando la CNMW abrió un expediente para investigar a Borrell por la venta de 9.000 euros en acciones de Abengoa días antes de que la empresa se presentara en concurso de acreedores. Para el diputado del PP Jose Ramón García el ministro se encuentra ante "un dilema moral más que político" y ha mostrado su extrañeza ante el hecho de que Borrell pueda ser "inhabilitado para formar parte de cualquier consejo de administración" pero no para formar parte del Gobierno de España.

Borrell, que ha reconocido que esta operación "fue un error" que puede suponer "una falta administrativa leve" ha quitado hierro al asunto señalando que se trató de una operación de venta de acciones "de una parte muy muy muy pequeña" del total que poseía y que las pérdidas que sufrió fueron "muy elevadas". "No tiene logica alguna que si alguien tiene información privilegiada se limita a vender solo un aparte muy pequeña", ha señalado como argumento final de su defensa.

Defensa de Venezuela

Borrell también ha sido preguntado durate la sesión de control del Congreso por la posición adoptada por el Gobierno frente al régimen venezolano. "Está entre nuestras mayores preocupaciones", ha afirmado rotundamente para continuar asegurando que España ha sido el primer país en condenar la situación que esta teniendo lugar en el país.

Sin embargo, estas afirmaciones no han sido suficientes para la diputada de Cs Melisa Rodríguez que ha reconocido "sonrojarse" cada vez que el Ejecutivo "mira haci otro lado conlo que pasa en Venezuela". En este sentido, Rodríguez le ha pedido a Borrell que "no abandone al pueblo que es el primero en peticioens de auxilio en los últimos tres años". A este respecto, el ministro de Exteriores se ha mostrado tajante al afirmar que no miran para otro lado y que "mantienen un permanente contacto con la oposición venezolana".