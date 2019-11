La Bolsa Suiza confía que se apruebe la opa: "Nuestra oferta es muy competitiva"

El consejero delegado de Six, la sociedad que gestiona la Bolsa de Suiza interesada en hacerse con el parqué español, confía en que se apruebe la opa: "Nuestra oferta es muy, muy, muy competitiva", aseguró Jos Dijsselhof en una rueda de prensa para dar a conocer los motivos que llevan a la suiza a hacerse con el operador bursátil español.

SIX Group hizo pública ayer la solicitud de una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de BME, sociedad que gestiona la bolsa española a un precio de 34 euros por acción. Es decir, valora en 2.843 millones de euros al gestor bursátil español. "El objetivo es crear oportunidades de crecimiento en ambos mercados y a nivel global", explicó el consejero delegado del operador bursátil suizo que insistió en el "atractivo financiero" de su oferta.

Dijsselhof negó que la inestabilidad política pueda tener impacto en la operación, al tiempo que aplaudió el "sano" crecimiento económico de España. "Por eso creemos que combinar fuerzas entre Suiza y España tiene mucho sentido", dijo después de aplaudir la "buena separación" que hay en "entre política y compañías privadas" en este país.

Si se produce la transacción, los planes de Six pasan por mantener las actividades de negocio de BME, su plan estratégico 2019-2021 que incluso no descarta acelerar y la sede "al menos" durante los próximos cuatro años. No está entre sus intenciones hacer recortes, pues el objetivo principal de Six es buscar "oportunidades de crecimiento". "Si hay alguna eficiencia se hará pero la idea es hacer crecer a la compañía", agregó Dijsselhof.

Sobre la oferta, Dijsselhof ha advertido que no ha habido contactos ni con el Gobierno ni con los accionistas de referencia, sino solo con el consejo de administración de BME y con la CNMV. "Respetamos mucho cómo están organizados los diferentes roles en España por eso no vamos por un lado. Somos suizos, esto es, diligentes y fiables, iremos poco a poco", explicó.

No obstante, Dijsselhof sí celebró positivamente que tras el anuncio, BME anunciase que considera que el precio que ofrece Six es justo y se mostró tranquilo y confiado de su competitividad frente a otros potenciales interesados, como es el caso de Euronext. "Somos un jugador industrial muy fuerte y creemos que estamos en una posición muy competitiva", insistió.

PRÓXIMOS PASOS

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, calificó ayer la oferta de "razonable y legítima", aunque advirtió de que el Gobierno podría poner condiciones para garantizar que la adquisición no perjudica al funcionamiento y estabilidad del mercado, según informó Europa Press. "Somos muy conscientes de que el siguiente paso del proceso es hablar con los reguladores, discutiremos qué requisitos son necesarios para que esta operación finalice con éxito", agregó Dijsselhof que añadió estar "abiertos a discutir estos requerimientos y cumplirlos".

Por su parte, preguntado por un posible interés de Six en sacar a BME de la bolsa, el consejero delegado de la compañía suiza aseguró que esta no es su intención, aunque no lo descartó: "Si existiese un interés superior al 90% de aceptación, nos lo podríamos plantear".