La bolsa entra en diciembre con ánimo alcista

La bolsa española ha iniciado diciembre en el camino de las recuperación registrada en noviembre, mes en el que el mercado español ha registrado la mayor recuperación de su historia, con un ascenso del 25,18%, pese al cierre negativo de la última jornada, en la que los inversores se decantron por recoger beneficios. Diciembre se inicia con una subida del 0,49%, animada por las esperanzas puestas en las vacunas del coronavirus y los nuevos datos positivos de China, con lo que logra recuperarse de las caídas previas.

En los primeros compases de la sesión, el principal indicador del mercado, el Ibex 35, suma 33,70 puntos, ese 0,49 %, hasta los 8.112,60 puntos. Las pérdidas del año se reducen al 15,07%.

Las bolsas europeas se decantan por las ganancias para entrar en diciembre después de la corrección por la que optaron en bloque en la sesión precedente. La expectativa de unos índices de actividad económica amables impulsan las compras. Entre los valores que más impulsan al alza el selectivo español, Aena y Telefónica, con ganancias próximas al 2% en ambos casos. Cerca de esta cota se quedan también valores como Grifols, IAG y Amadeus.

Al otro extremo, BBVA afloja después de haber cerrado noviembre como el mejor valor de un Ibex 35 que se anotaba el mejor registro mensual de toda su historia. Las acciones del banco caen más de un 1% el día en el que los accionistas se pronuncian sobre la fusión entre CaixaBank y Bankia.

Recogida de beneficios

En el ánimo de los inversores destacaron las nuevas informaciones sobre las vacunas. AstraZeneca aseguró que la suya tenía una eficacia media del 70%, pero la noticia no sirvió para apuntalar los mercados debido al decepcionante indicador PMI europeo y a la determinación de los países de la eurozona de reducir las restricciones sanitarias tan solo de forma gradual. Por ello, era vital que se aprobara el plan de estímulo europeo. Los inversores también acogieron con espíritu positivo las señales de que una transición presidencial de EEUU marcha.

"A juzgar por la rentabilidad del sector petrolero y del automovilístico, los mercados están ahora claramente esperando a un escenario postcovid. No hubo mercado el día de acción de gracias en los EEUU y los los inversores recogieron beneficios en los sectores que recientemente habían obtenido buenos resultados", ha destacado Edmond de Rothschild AM, en us último análisis del mercado.