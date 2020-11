El BBVA trata de enfriar su posible fusión con el Sabadell

Bien sea por una táctica de negociación o por albergar genuinas dudas sobre la operación, el BBVA se ha esforzado este miércoles por bajar el suflé de su posible fusión con el Sabadell. Su consejero delegado, Onur Genç, ha advertido de que su entidad no se siente "forzada a hacer nada" ni "tiene prisa" por cerrar un acuerdo, ya que la posible integración compite con otras alternativas que estudia el grupo como realizar una recompra de acciones relevante (lo que beneficia al accionista al aumentar el valor del resto de títulos), invertir en crecimiento por sus propios medios en sus mercados principales, y elevar ligeramente su objetivo de capital.(Informa P. ALLENDESALAZAR)

"Pensamos que el Sabadell es un gran banco. Pensamos que tenemos la obligación de analizar la oportunidad. Pensamos que tenemos que tomarnos nuestro tiempo porque tenemos que hacer nuestro trabajo bien y tenemos que examinar esta oportunidad en el contexto de las muchas opciones que tenemos para aprovechar la flexibilidad con que contamos. Así que tenemos que darle cierto tiempo, el tiempo oportuno, para que podamos llegar a la conclusión adecuada después de analizar las opciones", ha anunciado en unas jornadas financieras de Deloitte y 'ABC'.

El BBVA se vio obligado el pasado lunes a reconocer las conversaciones con el Sabadell después de que se produjera una filtración a 'El Confidencial'. El anuncio disparó la cotización del Sabadell, pero este miércoles sus acciones caen más de un 4% en bolsa. El mensaje de Genç ha sido todo menos una casualidad: en lugar de rehuir el asunto o dar una vaga respuesta protocolaria, como es habitual en este tipo de procesos de negociación, el banquero ha argumentado largamente que la operación no se debe dar por segura.

COLCHÓN DE CAPITAL

El ejecutivo turco ha destacado que la venta de su filial en Estados Unidos anunciada el lunes (9.700 millones de euros en metálico) va a elevar el colchón de capital del grupo sobre los mínimos regulatorios por encima de los 17.000 millones de euros. "Hay muchas opciones para competir por ese capital", ha sostenido. Genç, así, ha insistido especialmente y en repetidas ocasiones en que el banco tiene la "clara intención" de realizar una recompra de acciones si los títulos se mantienen al nivel de precios actuales y el Banco Central Europeo (BCE) levanta la recomendación a la banca europea de no remunerar al accionista.

El BBVA, ha añadido, tiene ya una cuota de mercado del 15% en España, lo que está por encima de la "escala de eficiencia mínima" para operar con éxito en un mercado, de ahí que la compra del Sabadell no sea una necesidad acuciante. "Se ha dado más significado al Hecho Relevante (el comunicado a la CNMV en que se confirmaron las conversaciones) del que tiene. En él, decimos claramente que no hay una decisión tomada ni ninguna seguridad de que se tomará. Estamos muy al principio del proceso de análisis. No implica nada más que eso por ahora", ha mantenido. "No haremos la operación a no ser que cree valor para el accionista, no nos sentimos forzados a hacer nada", ha remachado.