Bankinter: "La banca no ha infuido en la decisión del Supremo sobre las hipotecas"

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha asegurado que el sector bancario no ha influido de ninguna forma sobre la decisión del Tribunal Supremo de revisar la decisión recogida en la sentencia del pasado jueves sobre a quien le corresponde asumir el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), a pesar de que estos días se les haya acusado de esto.

Así lo ha indicado la primera ejecutiva de Bankinter durante la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año, durante los que la entidad obtuvo un beneficio neto de 403,6 millones de euros, un 7,3% más frente a los tres primeros trimestres del ejercicio precedente.

En este sentido, Dancausa ha subrayado que sea cual sea la resolución final del alto tribunal, el banco que dirige y el resto de entidades españolas acatarán rigurosamente la ley, tal y como han venido haciendo tanto en el pasado como en el presente.

COMPETITIVIDAD



No obstante, sí que ha reconocido que, en caso de que finalmente se ratifique la decisión de que es el banco el sujeto pasivo y el que debe pagar el impuesto sobre las escrituras hipotecarias, se tomarán las medidas para seguir siendo competitivo y no perder dinero.

Así, ha añadido que se intentará no repercutir todo el coste sobre el cliente, pero sí que una buena parte se distribuirá sobre la vida media del préstamo, que es de unos 12 años. "No podemos dar hipotecas que no sean rentables, no se puede vender por debajo del coste", ha precisado.