Bankia prevé gestionar 40.000 millones de clientes digitales asesorados en el 2020

Bankia prevé gestionar unos 40.000 millones de euros en el 2020 de 1,1 millones de clientes con perfil digital asesorados a distancia (por teléfono e internet). Las cifras suponen un incremento del 90% respecto a los 21.000 millones de euros y del 83% respecto a los 600.000 clientes de este tipo con que cerró el año pasado, según ha apuntado este lunes su director de banca de particulares, Fernando Sobrini.

El banco se ha fijado el objetivo de ganar dos millones de clientes digitales totales hasta el 2020, para aproximarse a los cinco millones. Para entonces, este tipo de clientes pasará de suponer el 40% al 65% y las ventas por estos canales crecerán del actual 25% a más del 35%. El grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri tiene previsto invertir 1.000 millones de euros en tecnología entre este año y los dos próximos.

"No es en detrimento de las oficinas, seguimos apostando por ellas. Pero la plantilla de oficinas va bajando en este banco y en todos. Cuántas oficinas habrá a medio plazo no lo sabe nadie. Si tenemos una en la que no entra nadie, la llevaremos a digital", ha apuntado el ejecutivo. El 40% de los clientes sigue relacionándose con Bankia solo mediante las sucursales y el 80% visitó el local comercial al menos una vez en el último año.