Bankia alerta de una estafa que roba datos de sus clientes

Bankia está alertando sobre un mensaje fraudulento que están recibiendo en su nombre muchos de sus clientes (y no clientes) con fines maliciosos. Se trata un timo vía SMS o correos que advierten de que la cuenta bancaria del usuario ha sido deshabilitada o bloqueada por problemas de seguridad y añade un enlace que dirige hacia una aplicación falsa de la entidad financiera. Si el usuario clica el enlace para acceder a más información es dirigido a una aplicación falsa de Bankia que le pide que introduzca su DNI, número de teléfono o clave de acceso a la cuenta, con el fin de usurpar estos datos y realizar posteriores operaciones fraudulentas.

A través de Twitter Bankia está sacando de dudas a los usuarios que preguntan sobre este mensaje, a los que recuerda que la entidad nunca pedirá a través de un correo electrónico o un mensaje SMS datos de los clientes.

Me mandan un sms @Bankia a mi número de teléfono, que no se de donde lo sacaron, cuando NO tengo ninguna cuenta en ese Banco 😂.



No se si será normal 🤔@guardiacivil @policia pic.twitter.com/XKpivMde1j — 🇪🇸💚🍀KrySpyta🍀💚🇺🇸 (@kryspyta) February 7, 2020

#phishing hola a todos, si recibís correos de este tipo no le deis al enlace, es para coger datos personales y estafar, el correo sospechoso es info@unremitedschwar.com #bankia pic.twitter.com/lTKihxfzMq — Noly_fernandez (@Noly_fernandez) February 7, 2020

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta se aconseja siempre que se hayan facilitado datos a través de correos fraudulentos contactar lo antes posible con la entidad bancaria para informarles de lo sucedido. Además, recuerda otras recomendaciones: como no abrir correos de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado; tener precaución al seguir enlaces y descargar ficheros adjuntos de correos, aunque sean de contactos conocidos; y no dar ningún tipo de información personal (nombre de usuario, contraseña, datos bancarios, etcétera) si no hay certificado, o si no corresponde con el sitio al que accedemos.