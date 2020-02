Bankia alerta de una estafa por e-mail y SMS para robar datos de sus clientes

Bankia está alertando sobre un mensaje fraudulento que están recibiendo en su nombre muchos de sus clientes (y no clientes) con fines maliciosos. Se trata un timo vía SMS o correos electrónicos que advierte de que la cuenta bancaria del usuario ha sido deshabilitada o bloqueada por problemas de seguridad y añade un enlace que dirige hacia una aplicación falsa de la entidad financiera.

Si el usuario pincha el enlace para acceder a más información, es dirigido a una aplicación falsa de Bankia que le pide que introduzca su DNI, número de teléfono o clave de acceso a la cuenta, con el fin de usurpar estos datos y realizar posteriores operaciones fraudulentas.

A través de Twitter, Bankia está sacando de dudas a los usuarios que preguntan sobre este mensaje, a los que recuerda que la entidad nunca pedirá a través de un correo electrónico o un mensaje SMS datos de los clientes.

Además, desde la Oficina de Seguridad del Internauta se aconseja siempre que se hayan facilitado datos a través de correos fraudulentos contactar lo antes posible con la entidad bancaria para informarles de lo sucedido. Este organismo recuerda otras recomendaciones, como no abrir correos de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado; tener precaución al seguir enlaces y descargar ficheros adjuntos de correos, aunque sean de contactos conocidos.

Recomienda no dar ningún tipo de información personal, como el nombre de usuario, la contraseña, los datos bancarios y otros aspectos de esta índole, si no hay certificado, o si este no corresponde con el sitio al que se accede.

También Bankia da algunas claves para reaccionar ante estos ataques, denominados como phising. En el caso de caer, sugiere cambiar las claves, comunicarlo a los contactos, informar al banco y recabar todos los datos.