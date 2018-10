Los bancos descartan efectos retroactivos por el fallo de las hipotecas

Los bancos españoles descartan que el fallo del Tribunal Supremo sobre el pago de impuestos de las hipotecas vaya a tener efectos retroactivos. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado en Valencia que la entidad no ha provisionado en su balance la posibilidad de retornar a los titulares de hipotecas lo pagado en el pasado en concepto de impuesto de actos jurídicos documentados, informa Nacho Herrero. Gortázar entiende que la decisión del Supremo de que sea la banca, y no sus clientes, los deben pagar ese impuesto será para los futuros préstamos.

Gortázar asegura que lo único que ha hecho la banca ha sido aplicar una norma que lleva vigente 23 años y que ha sido confirmada tanto por el Supremo como por el Tribunal Constitucional hasta el momento.

A la espera de que el Supremo aclare la situación el próximo 5 de noviembre, el primer ejecutivo de CaixaBank ha subrayado que la entidad respeta "profundamente las decisiones de la justicia" y que adaptará su práctica en el mercado hipotecario a lo que decida el Alto Tribunal. No obstante, Gortázar confía en que dicho fallo no tenga consecuencias económicas para las entidades bancarias, ya que "quien no ha hecho algo mal no debe ser penalizado por ello".

Caixabank no ha sido la única en pronunciarse al respecto. El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, afirmó este viernes que si la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas se confirma, "lo natural es que se aplique de ahora hacia adelante" y que no tenga un efecto retroactivo, para "preservar la seguridad jurídica". Preguntado sobre si la entidad realizará algún tipo de provisión por esta sentencia, Guardiola señaló que "estamos tan cerquita de la resolución del Supremo, que cualquier medida que se tenga que tomar la tomaremos con el conocimiento de causa que nos dé lo que pase en unos días".

El consejero delegado señaló que hasta el momento, el Sabadell ha seguido operando "con normalidad", con los mismos precios y siendo el cliente el que paga el impuesto, pero reconoció que hay "más preocupación" y "preguntas" entre los usuarios.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, considera que con la "insólita" situación creada por el Tribunal Supremo con el fallo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en hipotecas y su posterior revisión, sale perdiendo todo el mundo. Su impacto podría ascender hasta a un 1,10% del valor nominal de los préstamos, conforme a sus cálculos. "Pierden las altas instituciones porque se pone en cuestión a las mismas, pierden los bancos, con descensos en las cotizaciones y con la animadversión que se genera y pierden los clientes porque se generan una expectativas de ingresos extraordinarios que igual no cumplimos", dijo.