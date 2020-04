Baja la venta de 'smartphones' y sube la de herramientas para teletrabajo

Baja la venta de teléfonos móviles y videocámaras y sigue fuerte la ordenadores portátiles, webcams y sillas de oficina. Así resume el impacto del confinamiento la firma PcComponentes, uno de los líderes español en la venta 'on line' de productos electrónicos tecnología. Fuentes de la empresa confirman que se nota que ciertas necesidades de demanda están pasando al único canal disponible en estos momentos, que es el 'on line' y que se están concentrando en aquellos productos relacionados con el teletrabajo. Las ventas de productos considerados no imprescindibles están en claro descenso.

"Tenemos que tener en cuenta que el trabajar desde casa es algo muy nuevo para mucha gente y ha sido necesaria una adaptación en tiempo récord", explican en fuentes de PcComponentes. Para el mantenimiento de la actividad en internet, respaldada por el decreto del Gobierno de apoyo al comercio electrónico, en la firma aseguran que los almacenes "están funcionando a pleno rendimiento". "Estamos trabajando para poder cubrir las necesidades que surgen estos días y dar la talla en una situación tan compleja como ésta, en la que nos necesita tanta gente para cosas tan indispensables como poder seguir desarrollando su actividad o comunicándose con su familia", dicen.

Para salvaguardar la seguridad de la plantilla, en PcComponentes ha instalado mamparas de protección en tiendas y ha desinfectado regularmente las instalaciones -incluidos almacenes todas las noches- con un producto viricida. Una de las medidas laborales también habituales en la industria ha sido la la entrada escalonada de los empleados que siguen yendo a las instalaciones para evitar aglomeraciones a la entrada y salida y la separación entre turnos, así como el uso de guantes y mascarilla.