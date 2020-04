Autónomos: ¿Tienen o no derecho a la devolución de la cuota de marzo?

El Consejo de Ministros aprobó este martes una moratoria de seis meses en el pago de cotizaciones de autónomos y pequeñas y medianas empresas. La ministra Nadia Calviño añadió que aquellos autónomos que hubieren pagado la cuota marzo podrían solicitar la devolución de los días no trabajados. Y así es, pero solo en el caso de los autónomos afectados por el estado de alarma que hubieren pedido la prestación extraordinaria y se les hubiera concedido.

Esto es, aquellos autónomos que cesaron su actividad el día 14 de marzo, con motivo del estado de alarma, como bares y restaurante, o quienes justificaron una caída de sus ingresos superior al 75% en la última quincena, recibirán el montante correspondiente a los días que han estado sin actividad. ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón. La Tesorería de la Seguridad Social devolverá la cuota sin necesidad de reclamar, mediante un procedimiento de oficio, pero el día en el que hará el ingreso en cuenta es una incógnita.

Esto no ha sentado del todo bien a los autónomos que se quejan de que la situación es de urgencia. "El recibo no se tenía que haber cobrado si realmente hay voluntad de hacer cosas", se lamenta el presidente de la Confederación Española de Comercio, Pedro Campos. "Tenemos necesidades imperiosas a las que muchos comerciantes no pueden hacer frente", agrega.

En abril estarán exentos de facto de las cotizaciones quienes hayan pedido esa prestación extraordinaria a raíz del coronavirus --recibirán una prestación mínima de 661 euros, pero no el resto. El Consejo de Ministros aprobó una moratoria que no entrará en vigor hasta el mes de mayo, por tanto, en abril los autónomos que siguen con su actividad tendrán que pagar las cotizaciones o en su defecto pedir un aplazamiento con un interés del 0,5% (lo habitual es un 3% o un 3,5%).

Moratoria en mayo

El BOE establece que la moratoria afecta a las cuotas devengadas de abril a junio para empresas y de mayo a julio para autónomos. Esto es así porque el pago de las cotizaciones de las empresas es a mes perdido (ayer pagaron las cotizaciones de febrero) y los autónomos el mes en curso (ayer pagaron marzo), según explica Seguridad Social. Es decir, en ambos casos, la moratoria empezaría en el mes de mayo, aunque se desconoce a quién afectará exactamente.

Los requisitos para acceder a esta moratoria se desconocen, se establecerán en una orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que aún no se ha publicado. Pero se deberá pedir dentro de los diez primeros días naturales de los plazos de ingresos y no se aplicará en caso de erte por coronavirus, pues las suspensiones de empleo eliminan la cuota, ni en los casos de ceses de actividad por coronavirus en los que también se eliminó el pago.