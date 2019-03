Autónomos digitales a un mínimo de 1.050 euros

La asociación de trabajadores autónomos (ATA) propone la creación de una figura específica para los trabajadores autónomos que trabajen en el "sector de la plataformas" con una retribución mínima de 1.050 euros. La figura en cuestión partiría del actual 'trade' (trabajador autónomo económicamente dependiente) que es aquel autónomo que factura el 75% de los ingresos para una empresa y evolucionaría en un 'trade digital' con el cambio del término "empresa" por "sector" -y aquí se incluirían determinadas empresas como parte de ese sector-.

Un planteamiento que ha sido incluido dentro de las 35 medidas enviadas por ATA a los partidos políticos para su integración en los programas electorales y con el que la asociación trata de dar seguridad a los trabajadores de las plataformas. "No se trata tanto del estatus laboral, sino las condiciones bajo las que se realiza ese trabajo", explicó este martes en un debate sobre el empleo en las plataformas digitales la vicepresidenta ejecutiva de ATA, Celia Ferrero.

La propuesta de la asociación para "regular" a los nuevos trabajadores como los famosos 'riders' de Deliveroo o Glovo, pero también a muchos empleados de plataformas digitales como, por ejemplo, los psicólogos, bajo una figura laboral que reconociese su dependencia laboral con el sector y no con la empresa. Esa figura, que se podría denominar 'trade digital' incorporaría una serie de derechos como una retribución mínima de 1.050 euros, una indemnización por fin del contrato, establecería periodos vacacionales y periodos de descanso para dotar al trabajador de una mayor seguridad.

Además, desde ATA plantean que sea el trabajador y no la empresa quien se declare como trade en la Seguridad Social. La asociación calcula que, de los 120.000 trabajadores por cuenta propia que trabajan en exclusiva para una sola empresa, cerca de la mitad son probablemente trade, sin embargo, solo 9.000 tienen esta condición debido a que la empresa cuando el trabajador pide que le inscriban como trade "le rescinden el contrato".

Por ello, la asociación pide a los legisladores "sentarse a hablar" para que no haya legislación a golpe de jurisprudencia: "No puede haber pereza regulatoria en esto porque si no se crea inestabilidad jurídica para los trabajadores", insitió Ferrero, quien defendió la figura de los autónomos como trabajadores, en muchos casos, con mejores condiciones que los asalariados.

FÓRMULA PARA REVIVIR EL COMERCIO

Tanto desde ATA como desde Adigital, la Asociación Española de Startups y Marcas de restauración se defendió durante el debate el trabajo de las plataformas como una fórmula para "salvar" al comercio tradicional que se está quedando obsoleto frente a los gigantes de Internet. La idea es que estas plataformas sirvan de modelo logístico de los pequeños comercios. "No se han hecho los suficientes esfuerzos para adaptar a los sectores tradicionales con el de plataformas, se ha buscado modelo de confrontación y lo que se debería es trabajar juntos", aseguró Ferrero.

En la misma línea, el director de Adigital, José Luis Zimmermann, aseguró que estas plataformas podrían funciona como 'partners' con los comercios conectando oferta y demanda: "Son un canal de venta y gestión de pedidos único", agregó.