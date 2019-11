La Audiencia Nacional investigará a los tres consejeros de DIA previos a Fridman

Las acciones de Dia se desplomaron un 15% tras tres días de ascensos en los que llegó a subir más del 60% después de cerrarse su ampliación de capital en una jornada en la que la Audiencia Nacional ha confirmado que investigará a los tres últimos consejeros delegados que tuvo la cadena de supermercados antes del 'desembarco' de LetterOne.

Los títulos de la cadena de supermercados, que lideraron las caídas este martes, cerraron con un desplome del 15,17%, hasta intercambiarse a 0,21 euros.

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha admitido la competencia para investigar una querella presentada por la Plataforma de Afectados de Dia contra la compañía y 13 personas físicas, entre las que se encuentra el ex consejero delegado Borja de la Cierva, y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción, que ya seguía diligencias sobre sus predecesores Ricardo Currás y Antonio Coto, para que informe si conviene acumular la investigación.

Según informan en fuentes jurídicas a Europa Press, Anticorrupción seguía diligencias de investigación desde principios de año, cuando la compañía entonces comandada por Borja de la Cierva presentó allí una querella sobre presuntas irregularidades en la gestión de las cuentas por parte de los dos equipos anteriores, el del CEO Ricardo Currás, que cesó en agosto de 2018; y el de su sucesor, Antonio Coto, que llevaba la compañía en Brasil y Argentina fue consejero delegado cuatro meses, hasta diciembre del mismo año.

Desde entonces, Anticorrupción ha practicado diligencias de investigación y recabado informes de instituciones y organismos, pero las pesquisas se han solapado con los trámites de admisión de la querella que a su vez promovía esa plataforma de afectados en nombre de los accionistas minoritarios y que se dirige contra la compañía y 13 personas físicas, incluidos Currás y De la Cierva; y contra su auditora, KPMG, por no haber detectado las presuntas irregularidades.

La plataforma se ha querellado además contra la expresidenta Ana María Llopis, el expresidente de la comisión auditora en la compañía Julián Díaz, el ex vicepresidente del consejo Richard Golding, el ex consejero y ex vicepresidente primero Mariano Martín y los ex consejeros María Luisa Garaña y Juan María Nin, de acuerdo al auto con el que Abascal reconoce la competencia para instruir este asunto.

Una vez admitida a trámite y asumida la competencia por la Audiencia Nacional, el juez ha dado traslado a Anticorrupción por la similitud del objeto de las pesquisas, ya que se trata de la gestión de la compañía desde que se planificó su salida a Bolsa y hasta que acabó en manos del fondo LetterOne que preside el magnate ruso Mikhail Fridman, actual accionista mayoritario.