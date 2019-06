Apple retira el popular iTunes y mejora la privacidad

Apple ha decidido jubilar del Mac uno de sus programas más característicos: iTunes. Este, que originalmente servía para gestionar la música, había ido ganando funciones (como la sincronización de dispositivos) y complicado su manejo y rendimiento. Ahora, la compañía de Tim Cook creará tres nuevas apps (una para música, otra para vídeos y otra para podcasts) y llevará la sincronización de dispositivos al Finder del Mac.

Como ya es tradicional, la firma aprovechó la conferencia de desarrolladores (WWDC19) para anunciar todas las novedades de sus sistemas operativos. Y también era el lugar ideal para anunciar un adiós que no por sorprendente era esperado. El popular iTunes servía para conectar dispositivos, hacer copias de seguridad, descargar fotos, enviar música, sincronizar los vídeos... De hecho, Craig Federighi, vicepresidente de software de la firma, bromeó en la presentación con que una opción era añadir aún más opciones al programa, aunque finalmente habían decidido «dividirla en tres».

Así, los usuarios de Mac encontrarán a partir de ahora tres aplicaciones diferentes: una para música, otra para vídeos y otra para podcasts. ¿Cómo se sincronizarán y harán copias de seguridad de los dispositivos? Pues a través del Finder, es decir, del menú principal de Mac. Queda por conocer qué pasará con los usuarios de Windows que usaban iTunes para sincronizar sus iPhone y iPad, entre otros.

Otra de las novedades que añadirá Apple a Mac es la aplicación Find My, que servirá para localizar un ordenador Mac si ha sido perdido o robado. No necesitará estar ni siquiera encendido: emitirá una señal bluetooth que captarán otros dispositivos Apple cercanos y que triangularán la señal para localizarlo.

En cuanto a móviles, Cook aprovechó para desvelar el nuevo iOS 13, que incorpora mejoras en el rendimiento: Face ID será un 30% más rápido, y las apps ocuparán un 50% menos y cargarán en la mitad de tiempo. Además, la firma añade un modo oscuro al sistema operativo; introduce mejoras en Safari, Notas y Mensajes, y también renovará su versión de Mapas, con una especie de Street View. Cook, sin embargo, hizo hincapié en las mejoras en la privacidad. La más destacada es la creación de Sign with Apple, que servirá para que el usuario pueda identificarse en páginas y servicios con el ID de Appe: este velará por que no se compartan datos con esas webs y servicios, y el mejor ejemplo es que creará un email aleatorio para que el email real del usuario no acabe en manos de terceras empresas. Además, la firma anunció que separa el sistema operativo del iPhone del de iPad. Este último pasará a llamarse iPad OS, y presentará mejoras en la presentación de apps, en la ejecución de varios programas al mismo tiempo y en la posibilidad de conectar un USB con una tarjeta de memoria. Apple desveló el nuevo Mac Pro, eso sí, no apto para todos los bolsillos: su precio partirá de los 5.328 euros.