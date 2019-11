Àngels Chacón asegura que Seat "no está pensando en irse" de Cataluña

La consejera de Empresa, Àngels Chacón, ha afirmado que "no hay ningún motivo" para viajar a Alemania para reunirse con directivos de Volkswagen y Seat ya que "no están pensando irse" de Cataluña. Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en Cataluña Radio después de que el comité de empresa pusiera sobre la mesa del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, la posibilidad de hacer este viaje y fuentes de vicepresidencia aseguraran que se estaba estudiando la propuesta. "No hay que ir porque no hemos detectado ninguna señal de alarma", ha insistido.

Sí ha dicho que su presidente, Luca de Meo, con sus declaraciones de los últimos días sobre la afectación de las protestas en la imagen de Cataluña lo que está haciendo es expresar "una especie de estado de ánimo sobre esto puede afectar" pero ha remarcado el compromiso de la empresa con Cataluña. En este sentido, ha reconocido que "es obvio y evidente" que las protestas "alteran la logística y el funcionamiento del día a día". En una línea similar a Seat, Chacón ha asegurado que el Mobile World Congress "no se va" de Cataluña: "No hay ningún motivo para que el Mobile marche, basta de especular".

Por otro lado, la consejera ha explicado que Nissan "no descarta" llevar la fabricación de un nuevo modelo a Cataluña. Chacón ha expuesto que la conclusión del viaje a Japón que hizo la semana pasada es que, aunque Nissan está pasando un "momento de reestructuración a nivel directivo", "no hay que sufrir" por la planta catalana. Ha añadido que la multinacional decidirá a principios del 2020 la distribución de nuevas producciones y es en este contexto que ha asegurado que se mantendrá la fabricación de la furgoneta eléctrica ENV-200 "y no descarta que haya otros".

RECLAMA EXIGENCIA

Chacón también ha reclamado al presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, que al igual que habló de la afectación de las protestas podría haber reclamado al Gobierno cambios que afecten al economía productiva. "Me hubiera gustado mucho, como defensa de la economía productiva, que pidiera al Gobierno que se posicione sobre los tipos impositivos a las empresas, para que no ejecutan las inversiones presupuestadas o sobre las tarifas eléctricas", ha declarado. Y ha añadido que estos temas afectan a todos, "independentistas o no", y que en la cena el pasado lunes había tres ministros a los que hacer llegar estas cuestiones.

Por último se refirió al turismo y ha asegurado que las manifestaciones masivas como las de la Diada no hacen perder reservas pero ha añadido que "las imágenes de violencia sí hacen daño y pueden haber afectado algunas reservas durante un tiempo". En cuanto al bloqueo de la frontera con Francia hace dos semanas, ha reconocido que "altera" la logística y, por tanto, la economía pero pidió "ir a las causas" del porqué de estas movilizaciones. Una vez más, Chacón ha afirmado que se debe mantener un "equilibrio" entre la protesta y el objetivo de tener una economía fuerte.