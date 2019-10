Ángel Guerra (pensionista): "La riqueza está ahí, pero hay que ponerla al servicio de la gente"

Hace 17 días que la columna sur de la Marcha en Defensa de las Pensiones Públicas salió de Rota rumbo a Madrid para sumar su voz a la manifestación convocada el próximo 16 de octubre en la Plaza del Sol de la capital española. 635 kilómetros separan esta villa gaditana, conocida por su base naval, de la icónica estatua del oso y el madroño y los pensionistas de Rota queman etapas para cubrir a pie dicha distancia. "Marchamos para exigir a los políticos que hablen claro, la riqueza y los números están ahí, pero hay que ponerlos al servicio de los pensionistas", cuenta Ángel Guerra, uno de los portavoces de la columna.

Guerra explica como 14 manifestantes salieron el pasado 21 de septiembre de Rota y que, pueblo a pueblo, van sumando participantes. Este pensionista atiende a las preguntas de EL PERIÓDICO por teléfono durante una parada en el municipio de Consolación, de poco más de 200 habitantes en la provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha). Este martes la columna asciende a 25 miembros, aunque Guerra cuenta que durante algunos tramos han llegado a superar el centenar.

La columna sur tiene previsto recorrer 43 ciudades y pueblos hasta el 16 de octubre, pasando por municipios en los que habitan más de cuatro millones de personas y difundiendo sus reivindicaciones entre ellos. "Manifestarnos un día en Rota no hubiera cambiado nada, así que decidimos llevar nuestra lucha más allá. Pensionistas hay en todos los lados, pero no en todos los sitios están organizados", afirma.

Porque fueron, porque son y serán un ejemplo para todas y todos.



Este vídeo ,de la marcha de #Pensionistas desde Rota a #Madrid , me ha puesto los vellos de punta.



“Paso firme y ejemplar” pic.twitter.com/34K2RgF8lf — Fran Martínez Nieto (@franmartinez22) October 1, 2019

Uno de los momentos más emotivos que recuerda Guerra de estos 17 días de marcha fue cuando la columna pasó por delante de un instituto de un pueblo cerca de Sevilla y los alumnos, que estaban en ese momento en el patio, se acercaron a las vallas para "tocarles las palmas" y darles su "calor y aliento". "Esto te demuestra que viene gente detrás de nosotros para continuar la lucha", reflexiona.

PENSIONES LIGADAS POR LEY AL IPC

La Plataforma Roteña en Defensa de las Pensiones Públicas defiende que las pensiones son un derecho recogido en la Constitución y que, como tal, el Gobierno debe garantizarlas. Para ello proponen incluirlas de manera directa en los Presupuestos Generales del Estado, que ninguna baje de los 1.080 euros al mes y ligar su actualización al "IPC real". Una medida a la que se comprometió este lunes el presidente en funciones y candidato del PSOE a las elecciones, Pedro Sánchez.

"Si has tenido la oportunidad de formar un gobierno progresista para derogar las reformas laborales y de las pensiones y no lo has hecho, ¿cómo me voy a creer ahora que lo harás?", se pregunta Guerra. "Somos mayores, pero no somos tontos", añade, remachando su argumento con un "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" (uno de los clásicos lemas del colectivo).