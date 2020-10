Ametller logra ya rentabilidad con la venta 'on line'

El grupo de distribución Ametller Origen asegura que ya ha logrado que su división de venta 'on line' sea rentable para la empresa. Según el consejero delegado de la compañía, Josep Ametller, el número de pedidos se ha estabilizado en torno a los 500 diarios, volumen de actividad que ha trapasado ya el umbral de la rentabilidad. Según Ametller, este número de pedidos supone aproximadamente el triple que antes de la pandemia. En algunos momentos del confinamiento la demanda 'on line' llegó a suponer hasta 20 veces más de lo habitual.

Este crecimiento del 300% de la venta 'on line' ha llegado para quedarse, según Ametller, aunque opina que el gran reto del nuevo sistema de venta es el logístico, más allá de la confección de la cesta de la compra del cliente a distancia. En su opinión, "cuanta más base compradora, más rentable es la venta 'on line', pero ya no perdemos dinero y es sostenible". Ametller ha explicado la evolución del negocio en el transcurso de una entrevista-debate durante el foro empresarial BNEW que se celebra en Barcelona.

Ametller fue una de las cadenas de distribución que reaccionó de manera más rápida al incremento súbito de la demanda 'on line' con el confinamiento. En apenas cinco días, Ametller adaptó la estructura dedicada al suministro de producto a hoteles y restaurantes a la venta 'on line' para particulares. A partir de ahí, la firma ha diseñado una nueva estuctura para satisfacer esa línea de actividad, que considera se va a consolidar, en el marco de elevada diversificación de actividades del grupo.