Alessandro Proto, tras la venta de la Torre Agbar

La Torre Glòries "no está a la venta". Portavoces del propietario del emblemático edificio de Barcelona, también conocido como la Torre Agbar, se apresuraron este miércoles a desmentir cualquier operación de venta inminente al millonario Warren Buffet. "No está en venta, y menos por 150 millones de euros. Merlin pagó 142 millones en enero del 2017 y ha invertido otros 15 millones desde entonces y ese activo se ha revalorizado. Pero no está a la venta", aseguran en fuentes de Merlín.

Berkshire Hathaway, que en los últimos días había anunciado inversiones inmobiliarias en toda España, pero sin grandes concreciones hasta el momento, aseguró por el contrario a la agencia Efe que la oferta por el rascacielos barcelonés ha sido decidida "directamente" por Warren Buffett, consejero delegado de Berkshire Hathaway, en colaboración con Alessandro Proto, máximo ejecutivo a su vez de Proto Group, la empresa asociada de Buffett en Barcelona. Esa oferta se formalizará ante notario en los próximos días. La empresa de inversiones norteamericana informó recientemente su intención de invertir en España un total de 35 millones de euros con la apertura este año de 150 agencias inmobiliarias.

Y en ese baile de ofertas millonarias de alto nivel llama la atención el nombre de Alessandro Proto, protagonista en los últimos años de lo que algunos llegaron a definitir como "farsante", como "el pequeño Nicolás italiano" o "el auténtico Christian Grey", que inspiró la saga de películas. Y es que el perfil del impulsor de operaciones empresariales de gran calado parece salpicado por todo menos por credibilidad extrema. Y es que al margen de cuanta verdad haya tras su tapadera personal, el mismo cimenta ese prestigio, antítesis de la confianza que debe transmitir un intermediario inmobiliario.

El año pasado Proto publicó un libro en el que cuenta su ascenso y caída: 'Io sono l'impostore. Storia dell'uomo che ci ha fregati tutti' (Yo soy el impostor. Historia del hombre que se la coló a todos, en castellano). Se le atribuye también a Proto que difundió el bulo de que Cristiano Ronaldo iba a financiar a través de su empresa la construcción de un hospital infantil en Chile; algo que el agente del futbolista desmintió al día siguiente. También recurrió a la notoriedad de Leo Messi al asegurar que le había vendido "el Ferrari más caro del mundo", un Ferrari 335 S Spider Scaglietti de 1957, valorado en 32 millones de euros. El jugador del Barça desmintió el hecho, pero Proto había conseguido salir en 'los papeles'.

Pero el que se hace pasar por el agente inmobiliario de las estrellas de Hollywood persevera y ha pasado de asegurar que es la inspiración del protagonista de la saga de 'Sombras de Grey' a considerarse socio incluso del presidente de EEUU, Donald Trump. Hasta Berkshire Hathaway ya tuvo que desmentir en el 2015 cualquier relación entre Warren Buffet y Proto, después de que este hubiera anunciado el interés del magnate estadounidense en adquirir a través de él una de las islas griegas. Pero tras tanta farsa también es cierto que Proto ha intermediado en compras millonarias de viviendas, tras difundir que era experto en la venta de inmuebles del actor George Clooney, Madonna, Beckham, Brad Pitt o Angelina Jolie. En 2014 una agencia de noticias que aseguró que le representaba anuncio su boda con Dakota Johnson, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson. Todo mentira, y eso que daban detalles hasta de la inminente luna de miel. La máxima de que el hábito hace al monje ha encumbrado al personaje y a su empresa a territorios en los que la falsedad coquetea con la veracidad en espacios movedizos.