Las agencias de viajes niegan cancelaciones por las huelgas de París

Las huelgas de París no han tenido un impacto directo en cancelaciones de viajes en España. Pese a que los hoteles parisinos aseguran que están a un 50% de ocupación respecto de otros años, las agencias de viajes españolas y las aerolíneas no han detectado cancelaciones. El presidente de la patronal de las agencias de viaje Acave, Martí Serrate, aseguró este lunes que no se han producido cancelaciones en este destino habitual en estas fechas: "Muchas familias van a Disney con viajes programados con anticipación y no cancelan por estas circunstancias". "La ciudad de París, por la conectividad que ofrece el tren de alta velocidad y la frecuencia de vuelos tiene un porcentaje bastante alto de atracción de turistas españoles, yo diría que en torno al 8% de los que salen durante estos días a otros países", explicó Serrate.

Las agencias de viaje catalanas han detectado este año un incremento de las contrataciones de viajes de larga distancia por como han caído las fiestas y la posiblidad de sumar días de vacaciones restantes. "La gente aprovecha las fiestas, especialmente desde final de año hasta Reyes", explicó Serrate. Destinos como Japón, China, EEUU o Vietnam, pero también a Maldivas o Bali, han tenido especial éxito de ventas en las agencias de viajes este año. La posibilidad de prolongar las fiestas durante una semana ha animado la venta de ese tipo de productos, generalmente más habituales en Semana Santa o en verano.

Las agencias de viajes destacan también el incremento de las contrataciones de paquetes turísticos con destino a Egipto y de rutas y safaris en parques nacionales africanos. Estos destinos concentran entre el 5% y el 7% de las reservas. El precio de los safaris se ha recortado hasta encontrar opciones a partir de 1.000 euros.

Acave calcula que el 20% de las reservas para estas fechas son a capitales europeas como Berlín, Londres, Praga, Roma, Venecia y Viena. En torno al 15% de las reservas se han centrado en destinos del resto de España, con auge de poblaciones como Madrid y Vigo. La actividad de las agencias de viaje se ha visto reforzada en los últimos años en su faceta de receptora de turistas extranjeros, gracias a la potencia de la marca Barcelona.

"No estamos notando signos de desaceleración", asegura el presidente de Acave, Martí Serrate. Las denominadas agencias receptivas también auguran un incremento den el número de visitantes extranjeros para estas fechas, situándose en torno a un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Lo que sí se ha notado en los últimos años es el incremento del poder adquisitivo de los turistas que llegan a Barcelona, con coreanos, japoneses, estadounidenses y chinos a la cabeza y gastos muy por encima de la media. Quizá por ello, el gasto medio por turista se ha incrementado en torno al 4,8% este año, frente al 2,9% del resto de España, pese a que el alza de turistas extranjeros en número es del 0,7%, mientras que la subida española es muy superior (2,5%, según INE).