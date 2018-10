Adicae afirma que la sentencia del Supremo sobre hipotecas "es firme"

Adicae asegura que realizará una intensa campaña informativa a los millones de afectados por los gastos hipotecarios "para contrarrestar la confusión generalizada que el sector bancario está protagonizando y la sorprendente nota informativa del Tribunal Supremo que paraliza la sentencia de este mismo jueves en el que imponía los gastos de la hipoteca a las entidades", señala el colectivo en una nota de prensa.

La asociación mantiene las actuaciones que tenía previstas por toda España: saldrá a la calle para informar de la realidad judicial e hipotecaria tras los vaivenes de los últimos días. Este mismo sábado se van a realizar diversas actuaciones con socios y consumidores para ofrecer todo tipo de información "y romper el bulo en el que la banca nos quiere meter".

Adicae combatirá esos vaivenes "en la calle, este mismo sábado con perfomances y representaciones teatrales en Madrid, Barcelona, Toledo, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria y con grandes reuniones informativas a partir del lunes las mentiras de la banca". La asociación insiste en que la sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas "sigue firme y no se ha anulado, los afectados no tienen que demandar a Hacienda y las hipotecas afectadas no son solo las que se hicieron a partir del 2014".

Los servicios jurídicos de Adicae han valorado la nota informativa del Tribunal Supremo como una “iresponsabilidad” después de una sentencia que era “tajante” tanto en su resolución como en las expresiones que en ella se utilizan. "La banca tiene que abandonar toda esa inercia conservadora del siglo XIX", ha explicado el presidente de Adicae, Manuel Pardos.

Adicae va a hacer esfuerzos para que que todos los afectados conozcan los abusos sistemáticos de la banca como el último de paralizar la concesión de hipotecas por parte de BBVA y Santander, y amenazar con subir los tipos de interés en un nuevo ejercicio de desfachatez y que exige una reacción conjunta por parte de toda la ciudadanía."Es una actitud cacique y usurera que solo busca ganar tiempo", ha asegurado Pardos.

La asociación buscará una solución global a esta cuestión con la presentación de 60 demandas colectivas frente a 60 entidades a la que de momento ya se han sumado más de 10.000 personas.