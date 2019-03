Acebes afirma ser víctima de una denuncia falsa por Bankia

Ángel Acebes, ministro de Interior en el último Gobierno de José María Aznar, ha asegurado este lunes que la acusación popular del caso Bankia ejercida inicialmente por el partido UPyD y el abogado Andrés Herzog "falseó" documentos para sentarle en el banquillo. "Saca de la lista a Virgilio Zapatero, exministro socialista y compañero de la que fuera su líder por aquellos momentos, Rosa Díez, y a mi me mete aquí", ha mantenido durante su interrogatorio en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.

El exconsejero independiente y expresidente de la comisión de auditoría del banco se enfrenta a penas de hasta doce años de cárcel por presunta estafa a inversores y falsedad contable, "Este proceso me ha generado perjuicios personales muy graves y he tenido que dejar un consejo de administración hace un mes. Yo sí sé por qué estoy aquí", ha lamentado en referencia al órgano de gobierno de Iberdrola, que recientemente ha anunciado que no lo renovará en el puesto.

Acebes ha recordado que llegó al consejo de Bankia una semana después de la polémica salida a bolsa de la entidad y lo dejó para irse a la eléctrica unas semanas antes de que el banco fuera intervenido y nacionalizado. También ha defendido que el papel de la comisión de auditoría se limitaba a "revisar los procesos", mientras que la elaboración de las cuentas era responsabilidad de la intervención general y la auditoría interna de la entidad, con el control externo de Deloitte para chequearlas.

Como Dios manda

Las cuentas del 2011 que anunció el banco pese a no contar con el informe de auditoría y que finalmente provocaron su rescate son la clave de la acusación al exministro. Acebes ha sostenido que ni Deloitte ni el socio auditor Francisco Celma le advirtieron de que hubiera ningún problema, en contra de lo que sostiene esta firma y la Fiscalía. De lo contrario, ha asegurado, hubiera obligado a "parar en seco" el proceso y rehacer las cuentas "como Dios manda".

"Sabiendo que me iba a los pocos días, que ya no iba a cobrar como consejero de BFA, cómo iba a poner en riesgo mi futuro personal y profesional?", ha esgrimido. La auditora, según su versión, solo informó al consejo de que había algunos "aspectos relevantes con necesidad de análisis con la dirección".