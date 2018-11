Los abogados discrepan sobre si se ha cerrado la vía para reclamar

"No hay vía para reclamar". Quien lo dice es Fernando Zunzunegui, socio del despacho de abogados del mismo nombre, especializados en temas bancarios. La última setencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas limita las posibilidades para reclamar la devolución del impuesto pagado. Pero si después de ese fallo --del que aún deben conocerse los detalles-- todavía quedaba alguna grieta por la que acudir a la justicia, el anuncio del presidente del Gobierno de que se reformará la ley que regula el impuesto para que pague la banca, prácticamente elimina las opciones de acudir a la justicia para recuperar ese gasto. "No hay base legal para reclamar el impusto, ni por la vía administrativa, ni por la vía civil", comentó ayer Zunzunegui.

La vía administrativa suponía que los ciudadanos podían pedir a la Hacienda autonómica la recuperación del impuesto pagado en los últimos cuatro años --periodo en el que se pueden reclamar las deudas con Hacienda--. En realidad, "lo que ha hecho el Supremo es cerrar la puerta a la retroactividad", ha comentado Óscar Serrano, abogado del Collectiu Ronda, que lleva un elevado número de demandas por cláusulas abusivas de créditos hipotecarios. En el entorno legal se considera que el hecho de que no se desprecie la retroactividad dificulta la posibilidad de que el tema acabe en el Tribunal de Justicia de La Unión Europea (TJUE).

"El tribunal de Luxemburgo entiende sobre causas relacionadas con los consumidores, pero al tratarse de un tema exclusivamente tributario la situación cambia", ha comentado el magistrado José María Fernández Seijo, quien llevó al tribunal europeo la causa relaciona con las cláusulas abusivas de las hipotecas. Destaca, además, que reclamar por lo civil el impuesto no tiene demasiado sentido, pues al final, cuando los jueces tengana dudas, se acabará aplicando la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Opciones abiertas

Pese a ello, algunos abogados, como Jesús María Ruiz de Arriaga defiende que no se han cerrado las puertas legales para reclamar. "Depende de cómo se vista la causa que se presenta ante la justicia europea", ha comentado. "Puede plantearse como cláusula abusiva", prosigue. Arriaga añade, que está por ver hasta qué punto los jueces de primer isntancia siguen la jurisprudencia del Supremo. "No será la primera vez que no lo hacen", explica.