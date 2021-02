Ábalos defiende que "el Gobierno no puede quedar al margen" de la opa sobre Naturgy

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este miércoles que el Gobierno "no puede quedar al margen" ante la oferta pública de compra (OPA) del fondo australiano IFM sobre el 22,69% del capital de Naturgy. Una opinión que aviva todavía más los rumores crecientes sobre un posible veto del Ejecutivo a la oferta, lo que supuso una caída de las acciones de la compañía que cerraron el martes a un precio de 20,35 euros, por debajo de los 23 euros que ofrece el fondo de pensionistas.

"No será la primera vez que el Gobierno trata de preservar la españolidad de empresas estratégicas que ahora en la crisis hemos visto que es muy importante; incluso, por ejemplo, el propio fondo que gestiona la SEPI para salvar empresas consideradas estratégicas tiene esa fundamentación", ha explicado el también secretario de Organización del PSOE. "Es importante que tengamos un cierto control, no estoy promoviendo la intervención pero si un cierto control de aquello que es estratégico, me parece muy importante esa consideración porque la privatización si no lleva acompañada esa observancia pues no me parece bien", ha añadido en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Con la crisis del coronavirus, según Ábalos, ha quedado patente la importancia de las empresas y reservas estratégicas. "Cuando comenzó (la crisis del coronavirus) nos dimos cuenta que no teníamos mascarillas, no producíamos material sanitario, no teníamos una reserva estratégica de material sanitario para eso. Y en los demás igual, en la compañía aérea, lo que ha sido salvar Air Europa, una compañía de bandera española, o muchas otras. ahí se ha visto lo importante que es tener empresas estratégicas", ha añadido. "Usted cree que el Gobierno intervendrá en eso", ha preguntado Josep Cuní al ministro. "El Gobierno no puede quedar al margen", ha sido la respuesta de Ábalos.

La opa, anunciada el 26 de enero por el fondo IFM, puso el contador a andar la semana pasada, cuando IFM presentó formalmente su propuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo ofrece un precio de 23 euros por acción para un total de 220 millones de acciones, lo que supondría un máximo a desembolsar de 5.060 millones de euros que pagará en efectivo. El precio supone una prima del 19,7% sobre el precio de cierre del día anterior al anuncio de la oferta (19,22 euros) y del 22,7% sobre el precio medio ponderado de las acciones de la compañía durante el trimestre anterior (18,74 euros). La CNMV tiene 20 días desde que recibe la información para analizarla y dar su visto bueno, un plazo que se renueva cada vez que hace un requerimiento de información a la compañía; por lo que los tempos, en este caso, los marcará el Ejecutivo que dispone de esos seis meses para tomar una decisión.