El 61% de los concursos declarados en septiembre terminó en liquidación

El número de concursos empresariales iniciados en septiembre aumentó el 70% con respecto a agosto y el 18% más que en el mismo mes del año pasado. Fueron un total de 379 concursos y 1.639 disoluciones en España, según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por Informa D&B. Seis de cada 10 concursos declarados este mes terminó en liquidación de la empresa.



Las disoluciones subieron el 35 % en datos interanuales, y un 14 % respecto a las contabilizadas en agosto, rompiendo la tendencia a la baja que mantenían desde abril.

"Casi el 61% de los concursos declarados en el mes de septiembre terminó en liquidación, 13 puntos más que en enero, lo que pone de manifiesto que la nueva ley concursal que entró en vigor el 1 de septiembre todavía no ha tenido los efectos esperados", explicó Nathalie Gianese, directora de estudios de Informa D&B.

Los administradores concursales no están contentos con el marco legal que entró en vigor en septiembre. La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) considera que es un "buen punto de partida" para mejorar la ley concursal, pero que no iba a ayudar a la viabilidad de las empresas, especialmente ante la crisis del covid-19. La principal pega a la ley es que no ha contemplado la "especialización y profesionalización de la figura del administrador concursal". La organización avisó también de que no se ha dado suficiente tiempo para que jueces y administradores concursales conozcan el texto en profundidad, "justo en un momento crítico debido al colapso en juzgados".

Hasta el tercer trimestre del año, los concursos empresariales llegaron a 2.878, cifra todavía inferior, un 8%, a la del mismo periodo en el 2019, y las disoluciones alcanzaron las 16.151, un 17% por debajo de las casi 19.500 del pasado año. Del total de concursos presentados en septiembre, las microempresas representan el 82%, son 311. El 15% se encuentran en la categoría de pequeñas empresas y algo más de un 2,5% en la de medianas. Tan solo una gran empresa ha iniciado proceso concursal este mes.

Cataluña es la comunidad con más concursos este año, una cuarta parte del total, 719, por delante de Madrid que acumula 561. Sin embargo, en septiembre, como ocurrió el mes anterior, es Madrid la autonomía donde más concursos se declaran, 89, por delante de Cataluña que se queda en 77. Valencia es tercera con 427 en el acumulado y 53 en septiembre. Casi todas las comunidades ven disminuir las cifras de concursos en lo que llevamos de año, con las excepciones de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, La Rioja y Madrid. En septiembre Madrid es la autonomía que más crece en valor absoluto, suma 32 procesos, mientras que Cataluña y Andalucía son las que más recortan en lo que llevamos de año, 59 y 55 respectivamente.

Las disoluciones las encabeza Madrid, tanto en el acumulado anual, con 4.827, como en septiembre con 580. Andalucía y Valencia son las siguientes, 2.173 y 1.807 en lo que llevamos de año y 260 y 146 en el mes respectivamente. Tan solo Madrid representa el 30 % de las disoluciones declaradas desde enero. Melilla es la única que ve crecer sus datos en este periodo. En septiembre los mayores incrementos en valor absoluto son para Madrid, que suma 230, y Andalucía, que añade 89.

Las empresas concursadas en los primeros tres trimestres contaban con 28.213 empleados y una facturación de casi 4.900 millones de euros, algo superior a los 4.800 millones de euros que sumaban el mismo periodo del año anterior. En las afectadas por las disoluciones trabajaban 52.807 personas y contabilizaban unas ventas de 8.700 millones de euros, por debajo de los cerca de 10.700 millones de 2019.

Comercio encabeza los datos sectoriales de concursos tanto en septiembre como en lo que llevamos de año, con 95 y 682 en cada periodo. Tras él, Construcción, con 63 y 562 respectivamente. Juntos suponen el 43 % del acumulado total. En septiembre los mayores aumentos son para Servicios empresariales y Hostelería.

Construcción es el que registra el mayor número de disoluciones en septiembre, 443, seguido de Comercio con 251. Construcción lidera también los datos acumulados, alcanzando 3.905, y Comercio es nuevamente el segundo con 3.131. Únicamente Sanidad suma más disoluciones que en los nueve primeros meses de 2019. Las mayores subidas en septiembre se localizan en Energía y Construcción, añadiendo 183 y 138 en cada caso.

Los datos para la elaboración de este estudio son extraídos de la Base de Datos de Informa D&B que cuenta con siete millones de agentes económicos censados sobre los que ofrece información comercial, financiera y de marketing y que incluye, entre otras fuentes, los datos oficiales del BOE y del Registro Mercantil.