300.000 autónomos prevén cerrar su negocio este año

Cerca de 300.000 autónomos (el 10,3%) prevén cerrar su negocio este año, aunque un 47,1% de los trabajadores por cuenta propia afirma que seguirá con su actividad y que no tiene pensado cerrar, según se desprende de una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

El 40,5% de los encuestados dice que en principio seguirá con su actividad, pero que "no tiene claro si podrá continuar o tendrá que cerrar". Respecto al empleo, uno de cada tres autónomos tiene previsto disminuir su plantilla en los próximos meses, frente a un 45,2% de los autónomos sí tiene pensado mantener a sus trabajadores.

También han remarcado que esperan que su facturación disminuya a lo largo de este año y hasta un 72,5% prevé que esta caída sea de más de un 40%. Tan solo un 1% de los autónomos espera cerrar este año con unos ingresos superiores a los registrados en 2019.

Preguntados por la vuelta a la actividad, un 39,7% de los encuestados dice que aún no han podido iniciar su actividad durante la desescalada. Sobre por qué no han vuelto a retomar su trabajo, casi el 46% ha afirmado que es porque su actividad no está permitida, pero un 29,3% ha explicado que no le compensa abrir con las condiciones actuales. No obstante, un 19,4% ha señalado que retomará su actividad en las próximas semanas.

A bajo rendimiento

De los autónomos que ya tienen su actividad en activo, un 59,1% ha destacado que su negocio está funcionando al 30%, mientras que solo un 5,8% dice que está trabajando al 100%.

En lo que va de año, aunque solo un 3,8% de los trabajadores por cuenta propia se han dado de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 90,6% apunta que su facturación ha disminuido. Por el contrario, se encuentran el 1,8% de los autónomos que dicen que su facturación ha aumentado, aunque aseguran que la subida ha sido del 20% "como mucho".

Además, la encuesta apunta que casi un 70% de los encuestados ha señalado que ha registrado descensos de la facturación superiores al 60%, mientras que un 37,1% afirma que el descenso de sus ingresos ha sido del 100%.