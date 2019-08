166 millones de horas extra se pagaron en España en el 2018, la mayor cifra en diez años

El volumen de horas extras trabajadas y pagadas en España regresó el pasado 2018 a niveles previos a la crisis. En total la consultora Randstad, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estima que las empresas abonaron un total de 166,2 millones de horas extra en todo el año, la segunda mayor cifra de la última década tras cinco ejercicios de incrementos consecutivos; solo superada por los 176,2 millones trabajados en el 2008. Y los catalanes continúan un año más como los trabajadores que más horas extras pagadas realizan; en un ejercicio que todavía no permite medir el efecto de la nueva normativa del registro obligatorio de jornada, que entró en vigor el pasado 12 de mayo.

Catalunya continuó como el paladín de las horas extras remuneradas de toda España. Fue la comunidad donde más se realizaron en total y de media por trabajador. Si por cada empleado en España realizó el año pasado de media un total de 8,1 horas extra remuneradas, cada catalán trabajó y cobró una media de 10,8 horas al año. En el 2018, no obstante, más allá del Ebro se invirtió una tendencia al alza y la carga extraordinaria fue a la baja, concretamente descendió el 2,7%; por el contrario, la media española se incrementó el 3,8% respecto al ejercicio anterior.

La concentración de las horas extras que se pagan, pese a ser un sector que no vive su mejor momento en términos de empleo, sigue estando en la industria. Casi dos de cada tres horas extras trabajadas y cobradas en España se concentraron en dicho sector, en el que históricamente los mecanismos de fichaje han contribuido a cuantificar la jornada total de los trabajadores; a diferencia de otros, como el de los servicios.

UN 2019 A LA BAJA

Las horas extras remuneradas siguen superando en España a las que se trabajan pero no se cobran. Según los datos desgranados del INE, el año pasado se realizaron un total de 146,8 millones de horas extras; una cifra que también es la más alta desde el 2008. No obstante, los datos de lo que va del 2019 muestran una consistente desaceleración en las cargas extras de jornada. Tanto en las pagadas como en las que no se cobran.

En lo que va de año se trabajaron en España un total de 79,9 millones de horas extras remuneradas y otros 72,1 millones de horas extras que los trabajadores declararon no haberlas cobrado. Las primeras han caído el 17%, respecto al mismo periodo del 2018, y las segundas han descendido menos, pero también han descendido, el 4,7%.