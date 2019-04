Zidane: 'Aquí hay muchos jugadores con los que se puede hacer caja'

A las puertas de un nuevo partido de Liga, en lunes, ante el Leganés, la comparecencia de Zidane volvió a estar casi monopolizada por el Madrid del futuro, el de la próxima temporada, sin más objetivos deportivos al alcance. Es un final de temporada donde no vamos a ganar nada pero vamos a intentar hacerlo bien para acabar lo más arriba posible, delante del segundo, el Atlético de Madrid. Eso puede cambiar muchas cosas, aseguró el técnico blanco.

En ese constante análisis constante sobre el próximo curso al que se somete Zidane en cada rueda de prensa, aparenta no revelar casi nada, entre constantes halagos a sus jugadores y emplazamientos hasta el futuro, pero entre líneas va dejando pistas: No hablé con ningún jugador de su futuro, todavía nos quedan siete partidos, intentó reivindicar Zidane.

Aquí hay muchos jugadores con los que el club puede hacer caja, veremos lo que vamos a hacer el próximo año, respondió después a una pregunta sobre Isco, uno más de la lista llena de nombres que fueron repasando las preguntas: Bale, Benzema, Llorente, Courtois, Vinicius o Kroos. De casi ninguno transmitió una información relevante, más bien un denominador común, sin ningún atisbo de reproche a nadie: Todos los jugadores que están aquí son importantes y son muy buenos. Cambios vamos a tener, pero lo haremos al final de la temporada, reiteró en varias respuestas.

A todos los emplazó a seguir demostrando en lo que queda de temporada el nivel que atesoran: En los partidos que nos quedan cambios vamos a tener, vamos a jugar de diferentes maneras, aseguró el entrenador francés tras una pregunta sobre Bale.

RUMORES DE FICHAJES

Entre rumores de fichajes, el último sobre el delantero serbio Luka Jovic, del Eintracht de Frankfurt, un delantero en el que el Barcelona también ha puesto sus ojos, que se suma ya a la aparentemente inminente confirmación de la llegada de Hazard y a una lista interminable de futuribles, desde Pogba hasta Mbappe, pasando por Lewandowski, Mané, Eriksen o Rabiot. Podemos traer muchos jugadores, pero ninguno va a hacer lo que ha hecho Cristiano Ronaldo, asumió Zidane en un momento de su comparecencia.

En el último entrenamiento antes de visitar Butarque, Zidane recuperó al lateral Dani Carvajal, de baja desde la eliminación en Champions ante el Ajax en el Bernabéu, que trabajó con normalidad con el grupo y puede volver a jugar más de un mes después.

A las bajas conocidas de Vinicius, muy cerca de terminar su proceso de recuperación: En breve va a estar con nosotros, confirmó Zidane, y Ramos, lesionado en el sóleo esta semana, se ha unido la de Toni Kroos. El alemán no entrenó este domingo en Valdebebas junto al resto de la plantilla y es duda para el derbi de la Comunidad de Madrid. Pasó mal la noche con una gastroenteritis,veremos su evolución para mañana, confirmó Zidane en rueda de prensa.

Además, Courtois sigue fuera del equipo por unas dolencias no muy específicas: No se encuentra bien, tiene dos o tres molestias distintas. Mejor no arriesgar, intentó aclarar Zidane.