Tremenda exhibición de Marc Márquez en Brno

Pues sí, si lo de ayer fue el ‘más difícil todavía’, el ‘no va más’, el‘hagan juego, ¡señores!, al conseguir la ‘pole’ del Gran Premio de la República Checa, en el precioso trazado de Brno, donde hoy se han citado 85.000 aficionados, lo de hoy, en carrera, ha sido impresionante por todos los lados. Marc Márquez (Honda) ganó, desde el minuto uno al 39 minutos 24.430 segundos, que es lo que duró el gran premio, en solitario, perseguido, solo perseguido por el subcampeón italiano Andrea Dovizioso.

Márquez, prodigioso, lideró el triple nº 34 del motociclismo español y lo ha encabezado ganando su sexto gran premio (Argentina, Jerez, Francia, Barcelona, Alemania y Brno) y reforzando su liderato en MotoGP, pues ahora le saca 63 puntos a ‘Dovi’, segundo. Algo parecido hizo el valenciano Aron Canet (KTM), que ganó en Moto3 y se puso líder del Mundial. Y, de forma idéntica a su hermano, Àlex Márquez (Kalex) ganó, de semáforo a bandera a cuadros, en Moto2 y reforzó su liderato en la categoría intermedia, pues ya saca 33 puntos al veterano suizo Thomas Luthi (Kalex). El último triplete español había sido en Barcelona-2019: Marcos Ramírez (Moto3), Àlex y Marc Márquez, en Moto2 y MotoGP.

Pero Márquez hizo mucho más. No solo ayer igualó la 58 ‘pole’ del australiano Mick Doohan (Honda) en la categoría reina, sino que logró su victoria nº 76 en el Mundial, igualando al soberbio inglés Mike Hailwood (“eso es histórico y algo muy grande”, dijo Alberto Puig, su jefe en Honda) y, además, logró empatar a 50 triunfos en la cilindrada grande solo logrados por el propio Doohan, Giacomo Agostini y, cómo no, Valentino Rossi.

Imposible seguir a Marc

“Ha sido imposible, lo siento, seguir a Marc al final, en las últimas vueltas, imposible, pues Marc frenaba muy bestia en cada curva y yo no podía de ninguna manera”, reconoció ‘Dovi’, que se contentó con el podio y con seguir “algo más lejos, sí” en la lucha por el título “aunque Marc está impresionante”.

“Sabía que podía hacerlo, sabía que, aunque el neumático blando podía hacerme sufrir en las últimas vueltas, lo he preferido, pues quería escaparme de las Yamaha en las primeras vueltas”, reconoció Márquez al bajar del podio. “Ha sido un triunfo fabuloso en un circuito que temíamos a la Ducati de ‘Dovi’. El equipo, con tanta incertidumbre por la lluvia o no, la pista húmeda, el retraso, se ha comportado maravillosamente y todo el mundo estaba muy, muy metido en la carrera. De verdad, muy feliz y a seguir, pues esto aún no ha terminado, pese a que nos vamos contentos a Austria, con cinco puntitos más sobre el segundo del Mundial”.



Mundial de MotoGP: 1. Marc Márquez (España), 210 puntos; 2. Andrea Dovizioso (Italia), 147; 3. Danilo Petrucci (Italia), 129; 4. Àlex Rins (España), 114 y 5. Maverick Viñales (España), 91.