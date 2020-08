Torre del Mar acoge el reto '21 km a Nado por la ELA', impulsado desde Fernán Núñez

Este domingo, 23 de agosto, la localidad malagueña de Torre del Mar, en la que veranean y residen muchos cordobeses, acogerá el reto solidario 21 kilómetros a Nado por la ELA, organizado por la asociación Saca La Lengua a la ELA, de Fernán Núñez, cuyo impulsor es el profesor, deportista y paciente de esclerosis lateral amiotrófica Miguel Ángel Roldán. El reto consiste en cubrir a nado la distancia desde el Balcón de Europa de Nerja hasta el centro de Torre del Mar, que cuenta con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y las delegaciones de Playas y Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

La hora de salida será a las 12.00 horas del domingo, mientras que la llegada a Torre del Mar se estima sobre las 19.00 horas. Algunos deportistas cubrirán la distancia completa mientras que otros se irán sumando conforme el grupo se aproxime a su destino.

Los nadadores realizarán la prueba de forma agrupada estando acompañados, al menos, por una embarcación neumática de apoyo principal, en la que los nadadores se subirán a la altura del Puerto de Caleta de Vélez, para cruzar dicho tramo. En la presentación de esta prueba se destacó la labor de la asociación, que busca crear conciencia social sobre esta enfermedad y recaudar fondos para la investigación de su cura.

A lo largo de la prueba, en diferentes puntos del trayecto entre los que se encuentran el Faro de Torrox, el límite entre Lagos y Mezquitilla, a la altura del Club Náutico de Torre del Mar, y frente a la Estatua de Blas de Lezo, se incorporarán nuevos nadadores al grupo. Los últimos metros también los nadará el propio Miguel Ángel Roldán.

Miguel Ángel Roldán agradeció a todas las personas que han hecho posible este evento. “Me siento un torreño más, porque llevo viniendo a este pueblo desde muy pequeño. Amo esta zona, me he pateado la Axarquía, he participado en muchas actividades aquí como deportista y como ciudadano. Me encanta venir a Torre del Mar, no es un sitio para venir, es un sitio para que no se vaya nunca nadie, porque es maravilloso, la gente es fantástica, y estoy seguro de que con las medidas adecuadas el domingo tendremos un evento digno de esta realidad y digno de esta enfermedad”.