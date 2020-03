Rubiales califica de "irresponsable" y "antipatriota" a Tebas

Las diferencias entre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Javier Tebas (Liga de Fútbol Profesional, LFP) son "públicas, notorias y notables" cada vez que uno de ellos comparece y están lejos de acercarse, según el primero, cuya última aparición le ha llevado a calificar de "irresponsable" y "antipatriota" a su homólogo por haber ordenado repartir test 'anticoronavirus' a los jugadores de los clubs de Primera y Segunda A.

El fútbol reordena sus fechas tras el parón forzado por la pandemia. Las competiciones que dependen de la Federación no tienen fecha prevista de reanudación por la imposibilidad de predecir cuánto durará el confinamiento. La Liga contempla tres escenarios para que se retome el campeonato. El primero, el más optimista en las previsiones, es que vuelva a jugarse el jueves 23 de abril. La segunda fecha prevista es el sábado 2 de mayo y en el peor de los pasos contemplados, el jueves 14 de mayo, lo que se acabaría la Liga jugándose dos partidos por semana.

"Las competiciones se acabarán", garantizó Rubiales, en una de las escasas coincidencias con Tebas. Tal vez la única. Porque mientras Tebas alerta de que si no se reanuda la Liga se perderán centenares de millones, Rubiales destaca que la RFEF es "la única federación de España que no tiene subvención" y cuya estructura, con una tesorería muy férrea, creando un equilibrio muy austero con gastos y resultados" le permitirá, además, garantizar la supervivencia de "los clubs más modestos". Gracias, quiso apuntar, al criticado contrato con Arabia Saudí para haber trasladado allá la Supecopa de España.

TESTS PARA PRIVILEGIADOS

Rubiales supedita la salud al fútbol. Al revés que, teóricamente, la voluntad de Tebas. Y criticó a éste que haya ordenado que la Liga repartiera tests para detectar casos de coronavirus entre los jugadores de los 42 clubs profesionales si no los habían efectado por su cuenta.

"Me parece irresponsable que habiendo pacientes y estando la vida en juego se haga esto. Me parece fuera de todo lugar que se estén utilizando test cuando hay gente que lo necesita. Me parece que es desconocer la realidad. Si es que nos han confinado a todos. Da igual si estás contagiado o no. Da igual", afirmó Rubiales que se autoexcluía de esa iniciativa promovida por Tebas.

"Tenemos que estar confinados y no movernos excepto por medidas algunos casos como el trabajo. Los futbolistas ya están aislados igualmente. Es hasta ilegal, penado, insolidario y una medida antipatriota, remarcó Rubiales, exigiendo a su colega mayores dosis de solidaridad.