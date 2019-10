Reguilón: "No pienso en la opinión de Zidane"

Las lesiones de Jordi Alba y de José Luis Gayà le han abierto las puertas de la selección a Sergio Reguilón, un jugador al que Zidane no consideró para la plantilla del Madrid en verano, por detrás de Marcelo y del recién llegado a cambio de 50 millones de euros Mendy; y que ahora, a pleno rendimiento en el Sevilla de Lopetegui, está debutando con España.

"No pienso en la opinión de Zidane", dijo tranquilo Reguilón. "Son cosas del fútbol y nunca se sabe. Ahora estoy en un momento muy feliz de mi carrera. No me importa nada más que eso", reconoció con la naturalidad que mostró sin variación, con respuestas cortas y los mensajes claros y concisos.

El lateral del Sevilla se mostró consciente en cada respuesta de que la llamada de Robert Moreno es un premio, pero que está lejos tener un puesto recurrente: "Hay jugadores muy buenos en mi posición: Alba, Gayá, Bernat Trabajaré duro, pero no es una cosa que me inquiete", reconoció relajado, entre sonrisas constantes a cuenta del lío con el micrófono de las preguntas.

De igual manera asumió el defensor el momento de transición que vive la selección, pese a ser un recién llegado, como una pieza más del engranaje del equipo: "Es un momento de cambio. Ha habido grandes jugadores antes y nosotros intentaremos dar lo mejor, pero no queremos ponernos más presión de que ya tenemos. Somos gente nueva que vamos poco a poco", aseguró.

CLASIFICACIÓN MATEMÁTICA

La selección española de Robert Moreno sigue preparando en Madrid los partidos, ante Noruega y Suecia, que pueden significar la clasificación matemática para la próxima Eurocopa. A la espera de los resultados que deparen las dos visitas más complicadas del grupo, en el que la selección acumula pleno de victorias, España ya mira más allá, hacia el torneo continental estival y hacia la necesidad de conformar un bloque de jugadores que le aporte solidez al equipo.

En esa tarea no están ayudando las lesiones, con bajas en la convocatoria por lesión (Alcácer, Alba y Gayá) y la de uno de los que se empieza a consolidar en el centro del campo: Fabián Ruiz. El jugador del Nápoles ha sufrido una faringitis, no ha podido entrenar por la mañana, como tampoco lo hará en la sesión vespertina que tiene prevista Robert Moreno.

Ceballos es otro que está tocado físicamente y no ha podido completar la sesión, aunque podrá estar ante Noruega el sábado.