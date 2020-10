Los principales clubs cordobeses tendrán que hacer test semanales a sus jugadores

Los principales clubs cordobeses de fútbol y fútbol sala tendrán que realizar cada semana test de detección del coronavirus a sus jugadores. Córdoba CF, Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil, CD Pozoblanco, CCF Femenino, Pozoalbense y Córdoba Patrimonio.

Así lo establece el nuevo y más exigente protocolo anticovid de la Federación Española de Fútbol (RFEF), entidad que organiza Segunda B, Tercera, Primera y Segunda femeninas y Primera y Segunda de fútbol sala.

Según informa la RFEF en un comunicado, la modificación del protocolo busca "reforzar la eficiencia y la eficacia" de las medidas de seguridad sanitaria que deben cumplir los clubs inscritos. A partir de ahora la periodicidad de los test será semanal "siempre que en esa semana haya jornada" de competición en las mencionadas categorías. Además, los clubs deberán realizar los test a sus jugadores cada 14 días en las categorías más bajas, desde Primera Femenina a División de Honor y Tercera de fútbol sala.

Medidas obligatorias y exigentes

El protocolo es severo para los clubs que incumplan las medidas. "Cualquier jugador que no haya pasado los test obligatorios", indica la nota de la RFEF, "no podrá disputar un partido oficial" en las categorías mencionadas, todas ellas de ámbito nacional. Igualmente, si el equipo no pasa los test en el plazo marcado o no tienen un mínimo de jugadores con los test realizados, se le dará el partido por perdido.

Por otro lado, la RFEF ha añadido un nuevo requerimiento para los equipos que jueguen el Campeonato Nacional de España/Copa del Rey. En concreto, esta nueva adición señala que "la RFEF y la LNFP han acordado que todos los equipos que deban disputar partidos de la competición de la Copa de S.M. el Rey contra equipos pertenecientes a la Primera y Segunda División deberán pasar todos sus miembros los correspondientes test, con la anterioridad mínima suficiente según el protocolo para los equipos profesionales aprobado por la LNFP".

Será la LNFP, es decir LaLiga, la que "por medio de su proveedor oficial" deberá suministrar los test pertinentes a los equipos que vayan a jugar la Copa del Rey.

A partir del 14 de noviembre

Los equipos a los que afecta la nueva medida tienen un plazo para poder adecuarse a ella. Los test semanales serán obligatorios a partir de las jornadas que se disputen el fin de semana del 14-15 de noviembre.

La RFEF explica que "a partir de esta fecha será obligatorio" que el equipo declare "ante el árbitro correspondiente" el cumplimiento de los nuevos requisitos. "La no declaración o el no haber pasado los test obligatorios impedirá la disputa del encuentro, dando por perdedor al equipo que no cumpla", asegura la nueva norma.