La prensa de Madrid se calienta con Zidane

Si alguien sale perjudicado en especial después del ridículo madridista de ayer en Mestalla, ese es Zinedine Zidane. Y el propio técnico lo sabe: "Ha sido culpa mía", dijo el francés al finalizar el partido que su equipo perdió 4-1.

En un día en el que, por fuerza mayor, faltaban titulares en el once como Hazard o Casemiro —ambos positivos de covid—, Zidane optó también por dejar sentados a Kroos y Mendy para dar entrada a un Marcelo que no sufrió especialmente en defensa, pero que es un espejismo de aquello que fue, y a un Isco que no tiene físico para jugar de interior.



El Madrid no perdió por culpa del Isco y Marcelo, pero estos dejaron escapar otra oportunidad para demostrar a su entrenador que pueden contar con ellos cuando les necesite. Y en ese sentido, es Zidane el que sale tocado para la prensa de Madrid, ya que los tres encuentros que ha realizado rotaciones (Cádiz, Shakhtar y Valencia) los ha perdido con una imagen muy negativa. Tres derrotas fraguadas en 22 días.

¿Las rotaciones eran necesarias?

Eso se pregunta el diario Marca en uno de sus análisis. "La realidad es que la fórmula de juntar a Marcelo e Isco en el once no le funcionó al francés. Y lo peor es que no es la primera vez. Ante el Cádiz Zidane también inventó y el resultado fue derrota. ¿Necesitaba descansar Kroos? ¿Y Mendy?".

El As define las rotaciones como "suicidas" y también azota a los dos jugadores menos habituales que entraron en el once blanco. "Isco fue intrascendente por perdido y Marcelo, 23 balones perdidos (el que más), por detalles de pasividad inaudita [...] El malagueño está físicamente en un punto muy bajo y las cifras no engañan: se ganó a Zidane por echar una mano en labores defensivas y ante el Valencia no tenía piernas tampoco para eso, porque Isco sólo recuperó un balón... mientras que Modric (35 años) robó nueve".

El madridista acérrimo Tomás Roncero también apuntó hacia la misma dirección: "Toca reflexionar, empezando por Zidane. Que el equipo del Cholo lleve más goles que nosotros..."