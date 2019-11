Platini: "El VAR es una mierda"

Michel Platini, antigua estrella del fútbol mundial y presidente de la UEFA destituido por corrupción, calificó el domingo por la noche al VAR como "una mierda" durante una entrevista en la televisión pública italiana, la RAI, donde mostró su oposición al vídeo arbitraje. "Me llevaría media hora explicar por qué no resuelve los problemas, los mueve, estoy en contra del VAR, creo que es una mierda", criticó.

El antiguo jugador de Francia y la Juventus siempre estuvo en contra del VAR mientras fue presidente de la UEFA. El pasado mes de octubre finalizó la suspensión que le impedía desempeñar cualquier actividad relacionada con el fútbol. "A los 64 años -añadió Platini en el programa televisivo- todavía tengo la oportunidad de hacer una última aventura, pero no me quiero equivocar y tengo que pensarlo".

Platini se convirtió en presidente de la UEFA en el 2007 pero la corrupción precipitó su caída y una suspensión por cuatro años que finalizó hace cuatro semanas. "En la FIFA no me querían como presidente porque deseaba defender al fútbol y era el único exjugador que podía convertirse en presidente", agregó y añadió que no tiene ningún tipo de contacto con Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA.