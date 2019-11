Pau Gasol viaja a Murcia para consultas médicas sobre su lesión en el pie izquierdo

Pau Gasol ha visitado a los doctores Mariano de Prado y Luis Ripoll en la ciudad de Murcia para tratarse la lesión de su pie izquierdo. El jugador catalán ha querido consultar a otros médicos para una segunda opinión y así obtener otro diagnóstico, ya que su dolencia le ha impedido debutar en esta temporada.

Mariano de Prado y Pedro Luis Ripoll, los cuales tiene una clínica con el nombre de "Ripoll y De Padro Sportclinic Centro Médico de Excelencia FIFA", han examinado la lesión de Gasol para poder darle un tratamiento que acelere su recuperación. Estos dos doctores son especialistas en técnicas quirúrgicas de cirugía ortopédica y traumatología e incluso han recibido varios premios internacionales. A todo esto, tienen la acreditación de la FIFA que les otorga como el Centro Médico de Excelencia FIFA desde 2013.

RESCISIÓN DE CONTRATO

La semana pasada Gasol fue noticia por romper el contrato con los Portland Trail Blazers a causa de no recuperarse de su lesión en los plazos que pensaba. No obstante, no se descarta que pueda incorporarse en la disciplina de los Blazers ya sea como jugador o como asistente. De momento, no ha quedado del todo desvinculado de la franquicia.

Gasol se operó en Estados Unidos para curarse de la fractura por estrés del hueso del pie izquierdo pero está siendo un quebradero de cabeza para el internacional español.