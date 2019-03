Pau Gasol, nuevo jugador de los Milwaukee Bucks

Pau Gasol ya es oficialmente nuevo jugador de los Bucks de Milweauke, tal como ha comunicado el líder de la Conferencia Este de la NBA a través de las redes sociales. San Antonio ya informó el viernes que su veterana estrella catalana de 38 años abandonaba el club para establecerse en la ciudad del estado de Wisconsin, junto al lado Michigan. Por primera vez, desde que llegó a la Liga estadounidense en el 2003, el mayor de los Gasol lucirá el dorsal número 17 en vez del tradicional 16 con el que jugó en los Grizzlies, los Lakers (conjunto con el que ganó dos anillos) y finalmente los Bucks.

Gasol y los Spurs han tenido que llegar a un acuerdo porque esta era la única condición que permite la NBA para que un jugador pueda cambiar de equipo a mitad de temporada. "Pau Gasol es un ser humano excepcional y un jugador muy profesional, le agradecemos todo lo que ha traído a nuestro equipo, en el campo y en el vestuario, y en nuestra ciudad", le agradeció Gregg Popovich, técnico de los Bucks, conjunto en el que jugaba desde el 2016. Su contrato con el equipo de San Antonio expiraba en junio del 2020.

"My goal, as always, will be to add value to the team and help deliver a championship to Milwaukee."



Welcome to the Bucks, @PauGasol!! #FearTheDeer pic.twitter.com/hJrpGl7rpL