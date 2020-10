Maradona, sobre Messi y el Barça: "Sabía que eso iba a acabar mal"

"Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía". Diego Maradona cumplió 60 años y el diario Clarín de Argentina quiso saber qué opinaba sobre el conflicto que tuvo Messi con la directiva del club antes del comienzo de la Liga.

"Les dio todo, los llevo a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no", señaló sobre la exigencia del capitán culé de salir del club a través de un burofax. "Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice", añadió el ex astro.

Días atrás, Maradona había recordado sus tensas relaciones con el presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. El Marsella, dijo, le había ofrecido duplicarle el salario. Le pidió a Ferlaino salir. "Él me aseguró que, si ganábamos la UEFA, me dejaría marcharme. El día que la ganamos fui a su despacho y le dije que me iba, pero retrocedió y no me dejó marcharme".

"ES LO PEOR QUE NOS PUDO PASAR"

Maradona recibió innumerables saludos este viernes: figuras del fútbol, entre ellos Xavi Hernandéz, Busquets, Iniesta, Ronaldo, José Mourinho y Ronald Koeman, de la cultura e inclusive la política le felicitaron. "Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con la Tota pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz".

Diego llegó a los 60 aislado. La pandemia merodeó cerca de él: ha muerto un cuñado y su hermana se contagió. "Esto es lo peor que nos pudo pasar, nunca vi algo igual. Y a Latinoamérica le pega mucho más. Ojalá termine pronto, hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer. Yo confío en (Vladimir, el presidente de Rusia) Putin, estoy seguro de que en poco tiempo va a tener una vacuna porque esto ya no se aguanta más".