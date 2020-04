¿Hubo veto de Michael Jordan a Isiah Thomas en el Dream Team de 1992?

Isiah Thomas considera su omisión del Dream Team el mayor agujero en su currículum e insiste en que debería haber formado parte de la lista de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona-92. Thomas aún hoy día cree que los jugadores, incluido su rival Michael Jordan, influyeron en la decisión de los ejecutivos que formaron ese equipo, incluido Rod Thorn.

Thorn fue el principal responsable de reunir al equipo, pero el miércoles dijo que nunca habló con Jordan ni con nadie más sobre la inclusión o no de Thomas. Thorn, que ejercía de director general de los Chicago Bulls cuando Jordan fue seleccionado en el tercer lugar del draft de 1984, dijo que sí llamó a Jordan al respecto de la selección, pero que Thomas nunca apareció en su conversación. También dijo que ningún otro jugador del Dream Team le mencionó a Thomas.

"Mi conversación con Michael fue estrictamente sobre Michael, sobre Michael jugando", dijo Thorn el miércoles en una entrevista de ESPN. "Obviamente, el comité tenía la esperanza de que Michael jugara, porque él era el jugador número 1 en la liga en ese momento y el jugador número 1 del mundo y el más popular en ese momento".

Miller, Wilkins, Worthy...

La situación ha salido a la luz recientemente debido a la docuserie 'The Last Dance', que describe en un episodio la mala relación de los Bulls con los Pistons de Thomas. Thorn dijo que Thomas no fue el único "gran jugador" que quedó fuera de la lista de 10 jugadores. El perenne All-Star de los Atlanta Hawks, Dominique Wilkins, el escolta de los Indiana Pacers, Reggie Miller, y el amigo de Jordan y compañero de equipo universitario James Worthy (Los Angeles Lakers) también quedaron apartados.

Thorn dijo que no había una razón específica por la que ninguno de esos jugadores lo logró, pero el comité de selección se centró en los 10 mejores jugadores. "Isiah fue un gran jugador, un jugador fantástico", dijo Thorn. "Hubo cierta controversia con los Pistons con respecto a no estrechar la mano de los Bulls tras caer eliminados. Obviamente, hubo algo de mala sangre ... Pero no influyó a la hora de hacer el equipo", añadió.

Thomas dijo el lunes que estaría más decepcionado hoy que en su momento si descubriera que no formó parte del equipo debido a la controversia del apretón de manos. Los Pistons salieron de la cancha en Detroit tras ser barridos por los Bulls en las finales de la Conferencia Este de 1991 sin saludar a sus rivales.

"Pensé que debería haber entrado en ese equipo", manifestó esta semana Thomas. "Sin embargo, no lo hice, y me dolió. Mirando hacia atrás, si no fui parte del Dream Team debido a un fallo emocional en términos de no estrechar la mano a alguien, si esa es la razón por la cual no fui seleccionado, entonces estoy más decepcionado hoy que en aquel momento".