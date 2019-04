La F-1 prefiere Suiza o Mónaco como refugio fiscal

La revista 'Forbes' publicaba hace algunas semanas su particular ránking de los pilotos de F-1 mejor pagados de la historia. Michael Schumacher, retirado en 2012, era una barrera infranqueable hasta que Lewis Hamilton firmó el último contrato con Mercedes. Con un salario anual a 44 millones, el chico de Stevenage suma un total de 435 millones de euros en ingresos desde su debut con McLaren en 2007.

Y todo ello sin contar patrocinios personales, ya que esta lista solo contabiliza la ficha y los bonus recibidos de cada escudería. Schumacher se quedó en 413 millones, mientras que Fernando Alonso, retirado de la F-1 hace seis meses, figura en la tercera posición con 407 millones. En 18 años de ingresos de F-1, el asturiano no ha necesitado realizar ni una complementaria en un impoluto comportamiento fiscal. Y no es porque no lo hayan investigado. Cuál es el secreto?: Pagar religiosamente, dice Luis García Abad, mánager del piloto

TRES AÑOS EN OXFORD

Flavio Briatore, el padrino deportivo de Alonso, le recomendó mudarse a Oxford, cerca de la fábrica de Enstone, cuando el asturiano dejó Minardi para formar parte de Renault. Yo había estudiado francés en el colegio, hablaba italiano de la época del karting, pero necesitaba mejorar mucho el inglés, además de estar cerca de la fábrica, ha explicado Alonso en más de una ocasión. Alonso vivió en Enstone, desde 2002 a 2005, y como residente en Inglaterra, disfrutó de un régimen fiscal especial para los extranjeros.

Con la llegada de los títulos mundiales y su fichaje por McLaren, Alonso fijó su residencia en Suiza, como la mitad de los pilotos de F-1 de aquel momento la otra mitad residía en Mónaco. Se compró una pequeña casa cerca al lago Lemman, no lejos de la mansión de Michael Schumacher, mientras que otros pilotos como Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen eligieron lugares más próximos a Zurich. Los pilotos prefieren Suiza o Mónaco frente a Andorra, refugio de la élite del ciclismo mundial.

EL FISCO SUIZO MULTIPLICA POR SIETE

La tributación en Suiza es de un tanto fijo que el residente y el fisco establecen previamente. El gasto mínimo que contemplan las autoridades tributarias cantonales y federal equivale a 7 veces el valor de alquiler de la vivienda. Un extranjero, por ejemplo, que compre una propiedad en Suiza cuyo valor de alquiler es de 5.000 francos suizos mensuales pagará un impuesto fijo de 420.000 francos suizos (5.000 x 7 x 12). Para un salario como el de Lewis Hamilton se fue de Suiza a Mónaco la diferencia entre vivir en Inglaterra o hacerlo en Suiza o Mónaco es pagar dos o 25 millones de euros al año de impuestos por rendimientos del trabajo,

Hamilton, Valteri Bottas, Daniel Ricciardo o Checo Pérez como otros muchos pilotos prefieren Mónaco, donde nació y reside Charles Leclerc. El Principado de Mónaco no está considerado oficialmente como paraíso fiscal, pero ha mantenido el secreto bancario como algo intrínseco. La principal ventaja del cambio de residencia fiscal a este país es la ausencia total de impuestos sobre las rentas obtenidas fuera del mismo.

ALONSO HA VUELTO A SUIZA

Las personas físicas residentes en Mónaco (excepto las de nacionalidad francesa) no están sujetas a ningún impuesto sobre la renta, plusvalía o sobre el capital. Fernando Alonso, en cambio nunca optó por Mónaco. Al contrario, eligió volver a situar su residencia en España donde no pasaba más de 25 o 30 días al año en 2010, al mismo tiempo que fichaba por Ferrari. El clima y las buenas comunicaciones entre otras cosas, obviamente, le llevaron a residir en Dubai, pero desde hace tres años, ha vuelto a Suiza, esta vez a Lugano.