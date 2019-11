El Everton confirma la gravedad de la lesión de André Gomes

El Everton ha confirmado en un comunicado la grave lesión de André Gomes. El portugués sufrió una lesión terrible en el partido de ayer ante el Tottenham Hotspurs cuando en el minuto 78, el jugador coreano Son, le hizo una entrada durísima y le dejo el tobillo en muy mal estado.

Gomes fue trasladado al Hospital Aintree para evaluar el alcance de la lesión y las pruebas hospitalarias han ratificado lo que todos se temían: sufre una lesión muy grave.

El parte médico del club inglés estipula que Gomes sufre una luxación por fractura en su tobillo derecho y que será sometido a una intervención quirúrgica este lunes 4 de noviembre. De momento, no se ha informado del tiempo de baja, pero el club dará más información en su debido momento.

📝 | An injury update on @aftgomes.



