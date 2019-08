España tumba a Holanda y se mete en la final del Europeo de hockey hierba

España se ha dado un paseo para asomarse a la cima del hockey hierba europeo. En su primera semifinal en la última década, la selección de Fred Soyez ha liquidado a Holanda, la actual campeona de Europa y subcampeona del mundo, con una exhibición espectacular. Todo empezó de maravilla con el gol inicial de Pau Quemada, el prólogo de un gran triunfo que ha llevado a España a la final del Europeo. Si gana el título, tendrá el billete directo para los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

A partir de ese tanto, la selección de Soyez gobernó con autoridad la semifinal, a pesar de los lógicos nervios de los minutos finales cuando Holanda ya apostó por el portero-jugador. Pero la renta de España se cimentó a través de los goles de Pau Quemada, del Egara, (m. 2 y m.19) unido al de Pep Romeu, también del Egara (m. 34).

TRES PENALTIS CÓRNER, TRES GOLES

Los tres primeros tantos de la selección llegaron de penalti córner. Tres penaltis, tres goles. Holanda quedó desconcertada porque no se imaginó la contundente respuesta de España, que llegó a ponerse 0-4 en el marcador gracias al último tanto de Richi Sánchez (m. 50).

