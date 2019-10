España logra el pase para la fase final de la Eurocopa por séptima vez consecutiva

La selección española ha certificado este martes de manera matemática la clasificación para su séptima fase final consecutiva de una Eurocopa. La Roja, el equipo más laureado del torneo junto a Francia con tres títulos, tuvo que celebrar el pase en esta ocasión lejos de casa, en el Friends Arena de Estocolmo, después de que para las dos anteriores competiciones continentales lo hiciera en el estadio de Las Gaunas con sendas goleadas sobre Liechtenstein (6-0) y Luxemburgo (4-0).

El conjunto ahora dirigido por Robert Moreno tiene como misión recobrar el protagonismo perdido desde que se ciñó su tercera corona continental en Kiev en 2012 con las pobres actuaciones en los últimos Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y en la Eurocopa de Francia 2016.

Curiosamente Italia, ante la que España alcanzó la excelencia futbolística en la final del Olímpico de Kiev (4-0), fue la encargada de apartar de la última Euro al cuadro de Vicente del Bosque en los octavos de final con un 2-0 concluyente con goles de Giorgio Chiellini y Graziano Pelle.

Cuatro años antes los tantos de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata pusieron la guinda a los mejores años de la historia de la selección española, que selló en el Olímpico de Kiev una racha que se antoja irrepetible al enlazar las conquistas de dos Eurocopas y entre medias el Mundial de Sudáfrica 2010.

Desde que se estableció el torneo con fase, en Italia'80, la selección tan solo ha fallado en la clasificación para la de Suecia'92.

España posee tres títulos. A los dos consecutivos en 2008 y 2012 hay que añadir el de la final del Santiago Bernabéu ante la Unión Soviética en 1964 (2-1) con goles de Pereda y Marcelino.

Alemania es la otra selección que posee tres títulos, mientras que Francia tiene en sus vitrinas dos. El resto de campeonatos se lo reparten la extinta Unión Soviética (Francia'60), Italia (Italia'68), Checoslovaquia (Yugoslavia'76), Holanda (Alemania'88), Dinamarca (Suecia'92), Grecia (Portugal'04) y Portugal (2016).

El 21 de junio de 1964, España se proclamó campeona de Europa en el estadio Santiago Bernabéu tras vencer a la Unión Soviética en la final por 2-1. Marcelino Martínez, jugador del Zaragoza, fue el gran protagonista del encuentro.

El gallego enganchó un precioso cabezazo, a centro de Chus Pereda -autor del primer gol, en el sexto minuto-, que se coló por la izquierda de Lev Yashin y anotó el 2-1 en el minuto 84. Fue el tanto que le dio a España el primer gran título de su historia.

José Villalonga, entonces seleccionador, alineó en ese encuentro a Iríbar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Amancio, Pereda, Marcelino, Suárez y Lapetra.

Cuatro años antes, en 1960, el régimen franquista impidió a la selección española disputar el partido de ida de los cuartos de final en Moscú ante la Unión Soviética, que finalmente fue la campeona de esa primera edición del torneo.

Otra gran página de su historia en la Eurocopa la escribió España en 1984, precisamente en Francia. Fue una competición que concluyó con sabor agridulce, porque aunque el subcampeonato era algo inesperado antes del comienzo.

En el recuerdo quedó el fallo de Luis Miguel Arconada, portero de la Real Sociedad -espectacular durante todo el torneo-, que significó el primer gol de los franceses en la gran final, marcado por Michel Platini de falta directa desde el borde del área. Francia ganó el partido por 2-0, con un segundo tanto marcado por Bellone.

Para disputar esa final, la 'Roja' tuvo que superar en la fase previa un partido que también ha pasado a la historia del fútbol español. Fue el 21 de diciembre de 1983 en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde Juan Señor firmó el último tanto en el increíble 12-1 definitivo ante Malta, resultado que España necesitaba para clasificarse en detrimento de Holanda, que se quedó con la miel en los labios.

El equipo hispano ha estado en otras seis fases finales (Italia'80, Alemania'88, Inglaterra'96 y Bélgica/Holanda'00, Portugal'04 y Francia 2016).

Mientras que en los torneos italiano y germano la selección española no superó la fase de grupos, en 1996 lo consiguió merced a un postrero gol de Guillermo Amor en la fase de grupos ante Rumanía en el estadio Ellan Road de Leeds.

El equipo que dirigía Javier Clemente sucumbió en la tanda de penaltis de los cuartos de final ante el cuadro anfitrión tras acabar el partido y la prórroga con empate a cero después de haber sido superior al rival en el mítico Wembley; y en 2000, el conjunto de José Antonio Camacho perdió ante Francia en la misma ronda (1-2), después de que Raúl González malograra un penalti que podía haber significado el disputar una prórroga.

Portugal'04 fue un fracaso. El conjunto de Iñaki Sáez no fue capaz de salir adelante en un grupo asequible y la última derrota ante la anfitriona le mandó prematuramente a casa.

Tras los éxitos que comandó en sus orígenes Luis Aragonés con la generación de oro, que se coronó con el estilo del fútbol combinativo en Austria y Suiza'08 y posteriormente en Polonia y Ucrania'12, Francia 2016 fue la continuación del languidecimiento iniciado en Brasil 2014.

El cuadro de Vicente del Bosque, que había comenzado la 'transición' y la renovación de la plantilla, comenzó con una ajustada victoria sobre la República Checa con un tanto de Gerard Piqué al final.

Siguió con un claro triunfo sobre Turquía en Niza (3-0) con un doblete de Álvaro Morata y una diana de Manuel Agudo 'Nolito' pero perdió el primer puesto del grupo D al caer en Burdeos ante Croacia (1-2) después de adelantarse en el marcador.

El gol de Morata no le valió a España para lograr su tercera victoria porque Croacia reaccionó, igualó antes del descanso por medio de Nikola Kalinic e Ivan Perisic, a poco del final, cerró el partido.

Italia volvió a desvelar, pero con más autoridad, las carencias de la escuadra española en el duelo de octavos en Saint Denis, donde el campeón entregó la corona sin paliativos.

- Participaciones de España en las Eurocopas:

Año Resultado Clasificación

1960 - Se retiró

1964 - Campeón 1º

1968 - No se clasificó .

1972 - No se clasificó .

1976 - No se clasificó .

1980 - Primera fase 7º

1984 - Final 2º

1988 - Primera fase 6º

1992 - No se clasificó .

1996 - Cuartos de final 6º

2000 - Cuartos de final 5º

2004 - Primera fase 10º

2008 - Campeón 1º

2012 - Campeón 1º

2016 - Octavos de final 10º