Equipos y dorsales de todos los corredores de la Vuelta a España 2020

La ronda española comienza en Irún y cerrará el capítulo de grandes vueltas en este año tan extraño y tan alterado por culpa de la pandemia. Durante los seis primeros días de competición, no ha habido otra, Vuelta y Giro coincidirán. La prueba española llega cargada de estrellas y de montaña, con un recorrido por el norte de la península y un paso a Francia para subir el Tourmalet.

1. JUMBO-VISMA

El equipo neerlandés acude a Vuelta con sus grandes figuras y con el objetivo de repetir la victoria que consiguió el año pasado. Primoz Roglic lucirá el dorsal número uno, como último vencedor, pero Tom Dumoulin se presenta como una magnífica alternativa para lograr también el triunfo. Es el 50 por ciento del equipo que peleó y bloqueó el Tour durante prácticamente toda la competición con extraordinarios gregarios que podrían ser jefes de fila en cualquier otra escuadra.

2. AG2R

El conjunto francés llega sin su jefe de filas, Romain Bardet, y lo hace con un equipo cuya aspiración máxima será anotarse algún triunfo de etapa. Entre los ocho corredores convocados destaca Alexandre Geniez.

3. ASTANA

Siempre hay que estar pendientes de los ciclistas del conjunto kazajo, que se ha inscrito con todo su 'ejército' español para combatir tanto por la general con Ion Izagirre, ya repuesto de la caída que lo apartó del Tour, como por la conquista de etapas con magníficos cazadores como Álex Aranburu, que se perdió el Giro por un positivo asintomático de covid, Omar Fraile, Gorka Izagirre, Luis León Sánchez y el corredor kazajo Alexey Lutsenko, ganador de una etapa de la Vuelta y también del Tour en esta última edición. Y todo ello sin olvidar el concurso del prometedor Aleksandr Vlasov.

4. BAHRÉIN

El equipo árabe de forma incomprensible no ha alineado a Mikel Landa, su máxima figura, después de la cuarta posición alcanzada en el Tour. Sin ningún tipo de duda, el corredor alavés es la gran ausencia entre los ciclistas, que no están en el Giro y sí podían competir en la Vuelta. El jefe de filas será Wouter Poels, un corredor muy completo y veterano, que no pudo lucir en el Tour por culpa de la caída que sufrió durante la primera etapa.

5. BORA

Los alemanes siempre acostumbran a llevarse alguna victoria en las grandes vueltas aunque en este caso no tengan otra aspiración que un triunfo de etapa. Sin Peter Sagan que está disputando el Giro, destacan aspirantes a levantar los brazos en las metas de la Vuelta como el alemán Pascal Ackermann, el austriaco Felix Grobschartner y el también alemán y ciclista super veterano Andreas Schillinger.

6. BURGOS-BH

Hablar del Burgos-BH, uno de los bloques que acuden a la Vuelta por invitación, es hacerlo del 'Gorrión de Cazoña', que no es otro que Ángel Madrazo, con su inolvidable victoria del año pasado en el alto de Javalambre y la pelea, que al final no consiguió, por ser el mejor escalador de la carrera. Madrazo es la referencia del conjunto castellano con la intención de volver a subir, por lo menos un día, al podio de la prueba.

7. CAJA RURAL

Otro de los invitados de la ronda es el conjunto navarro que lleva luchando por una victoria de etapa desde hace varias Vueltas y que en esta edición parece mejor preparado con ciclistas como Jonathan Lastra, Jon Aberasturi o el corredor ecuatoriano Jefferson Cepeda, que ha entrenado este verano por Andorra con ciclistas como su compatriota Richard Carapaz.

8. CCC

El conjunto polaco, la verdad, no está teniendo un buen año en la temporada en la que se despide del ciclismo profesional. A la Vuelta acude con un magnífico 'cazador', como es el italiano Alessandro de Marchi, que a los 34 años aspira a conseguir una cuarta victoria de etapa en la carrera. Y sin olvidar tampoco la presencia de Fran Ventoso.

9. COFIDIS

Completo es el equipo que este año presenta el conjunto francés a la Vuelta y en el que destaca, con vistas a la clasificación general, Guillaume Martin. A su lado estará el bloque español con José Herrada, Fernando Barceló y Luis Ángel Maté. El corredor andaluz afronta la última Vuelta, no su retirada, con el que ha sido el principal equipo de su carrera profesional.

10. DECEUNINCK

Nadie pone en duda de que la escuadra belga conseguirá al menos una victoria en la Vuelta. Es prácticamente imposible que se vayan de una carrera sin destacar. Y para ello cuentan con quien se presume será el rey en los pocos esprints que se prevén en la Vuelta y que no es otro que el irlandés Sam Bennett, ganador de dos etapas y del jersey verde en el reciente Tour.

11. EDUCATION FIRST

Los estadounidenses confían en el corredor colombiano Daniel Martínez, ganador del Dauphiné y de una etapa del Tour para poder destacar en la prueba, tanto en la general, si se da el caso, como por victorias en jornadas montañosas, que hay unas cuantas. Otra alternativa importante pasa por las piernas del canadiense Michael Woods.

12. GROUPAMA

Thibaut Pinot, sin más, es la opción del equipo francés. Llega a la Vuelta después de su tremenda decepción en el Tour y con el objetivo de corregir totalmente el rumbo de la temporada. En forma, es uno de los grandes escaladores del pelotón mundial.

13. INEOS

Grandísimo equipo el que presentan los británicos a la Vuelta con Richard Carapaz, al que se le podría considerar como el gran aspirante a la victoria final y con la incógnita del estado de forma de Chris Froome, aunque su presencia ya es un indicativo suficientemente importante para dar un toque de calidad al cartel de la ronda española gracias a sus dos victorias en la carrera a las que hay que unir cuatro Tours y un Giro. Y es que, además, el equipo de gregarios que los acompaña es simplemente magnífico con Andrey Amador, Dylan van Baarle o Iván Sosa, entre ellos.

14. ISRAEL

Alex Dowsett marcó en el Giro el estreno de la escuadra israelí en una carrera de tres semanas. Para conseguir las máximas aspiraciones en el Tour o en la Vuelta ficharon al irlandés Dan Martin. El corredor afincado en Andorra no lleva una buena temporada y tiene ahora la ronda española para poder cerrar un año acorde con su calidad como ciclista.

15. LOTTO

El conjunto belga llega a la Vuelta con un equipo en el que destaca Tim Wellens, una buena opción para ganar etapas en un equipo que generalmente nunca decepciona en este campo aunque no cuente para la clasificación general.

16. MITCHELTON

Después de la retirada en bloque del equipo australiano del Giro tras los contagios por covid, llegan a la Vuelta con un bloque totalmente distinto que estará liderado por el colombiano Esteban Chaves y por el navarro Mikel Nieve con la intención de destacar en la prueba.

17. MOVISTAR

Es la gran escuadra española y la principal aspiración local para lograr la victoria en Madrid, sobre todo con Enric Mas, que se aventura como la gran opción de Movistar. Pero siempre hay que estar pendientes de lo que vaya a hacer Alejandro Valverde. A los 40 años sigue siendo el gran ídolo del ciclismo español. Jamás decepciona en la ronda española. Tampoco hay que olvidar al corredor catalán Marc Soler, que aparece como el tercer hombre de la escuadra navarra que llega con todo el equipo Tour, a excepción del italiano Dario Cataldo que está en el Giro y que ha sido sustituido por el aragonés Jorge Arcas.

18. NTT

El conjunto sudafricano también vive sus últimas semanas en el ciclismo profesional. En Italia trata de salvar el año gracias a la actuación de Domenico Pozzovivo en el Giro. A la ronda española acuden con Carlos Barbero y con la intención de que pueda destacar en alguna de las llegadas masivas o bien que se cuele en las previsibles escapadas que se forman en la Vuelta con el permiso del pelotón.

19. SUNWEB

Los alemanes nunca decepción como bloque en las grandes vueltas, aunque acudan a la ronda española sin nombres que destaque. Pero tácticamente suelen leer muy bien las carreras, en el caso de la ronda española con ciclistas como Robert Power o Thymen Arensman.

20. TOTAL DIRECT ENERGIE

No están llamados, de inicio, a ser uno de los grupos referencia de esta Vuelta. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta uno de los nombres que presentan como más destacados de la escuadra francesa. Se trata de Romain Sicard. El corredor vasco-francés apuntaba un gran talento cuando dio el salto a profesionales tras ser campeón del mundo sub 23 y vencedor del Tour del Porvenir. Aunque ha luchado por lograr una victoria de etapa lleva 11 años sin levantar los brazos en una meta ciclista.

21. TREK

El equipo estadounidense no ha podido repartir sus grandes figuras entre las tres grandes vueltas tras apostar por Richie Porte (tercero) en el Tour y por Vincenzo Nibali en el Giro. Entre los mejores 'cazadores de etapas' que llevan a la Vuelta figura el ciclista francés Kenny Elissonde y el prometedor corredor andaluz, de Lebrija (Sevilla), Juan Pedro López, de 23 años.

22. EMIRATES (UEA)

Potente el conjunto árabe pese a haber dejado en casa, por razones deportivas totalmente justificables por su edad, a Tadej Pogacar. Pueden ser también uno de los bloques que muevan la carrera gracias a ciclistas como el excampeón del mundo, el portugués Rui Costa, el catalán David de la Cruz, el italiano Davide Formolo o el colombiano Sergio Henao.

LISTA DE DORSALES

JUMBO

1 PRIMOZ ROGLIC2 GEORGE BENNETT3 TOM DUMOULIN4 ROBERT GESINK5 LENNARD HOFSTEDE6 SEPP KUSS7 PAUL MARTENS8 JONAS VINGEGAARD

DECEUNINCK

11 SAM BENNETT12 ANDREA BAGIOLI13 MATTIA CATTANEO14 IAN GARRISON15 MICHAEL MORKOV16 JANNIK STEIMLE17 ZDENEK STYBAR18 RÉMI CAVAGNA

UAE EMIRATES

21 DAVID DE LA CRUZ22 RUI COSTA23 DAVIDE FORMOLO24 SERGIO LUIS HENAO25 JASPER PHILIPSEN26 ALEKSANDR RIABUSHENKO27 IVO OLIVEIRA28 RUI OLIVEIRA

TREK

31 JUAN PEDRO LÓPEZ32 MATTEO MOSCHETTI33 KOEN DE KORT34 NIKLAS EG35 KENNY ELISSONDE36 ALEXANDER KAMP37 EMILS LIEPINS38 MICHEL RIES

SUNWEB

41 ROB POWER42 THYMEN ARENSMAN43 MARK DONOVAN44 MAX KANTER45 MARTIN ALEXANDER SALMON46 MICHAEL STORER47 ILAN VAN WILDER48 JASHA SÜTTERLIN

ASTANA

51 ALEKSANDR VLASOV52 ÁLEX ARANBURU53 DMITRIY GRUZDEV54 OMAR FRAILE55 ION IZAGUIRRE56 MERHAWI KUDUS57 GORKA IZAGIRRE58 LUIS LEÓN SÁNCHEZ

BORA

61 PASCAL ACKERMANN62 MARTIN LAAS63 FELIX GROSSSCHARTNER64 JAY MC CARTHY65 IDE SCHELLING66 ANDREAS SCHILLINGER67 MICHAEL SCHWARZMANN68 RÜDIGER SELIG

INEOS

71 CHRIS FROOME72 RICHARD CARAPAZ73 ANDREY AMADOR74 MICHAL GOLAS75 BRANDON SMITH RIVERA 76 IVÁN RAMIRO SOSA CUERVO77 DYLAN VAN BAARLE78 CAMERON WURF

MITCHELTON

81 ESTEBAN CHAVES82 TSGABU GEBREMARYAM 83 MIKEL NIEVE84 NICHOLAS SCHULTZ85 CALLUM SCOTSON86 DION SMITH87 ROBERT STANNARD88 ALEXANDER EDMONDSON

GROUPAMA

91 THIBAUT PINOT92 BRUNO ARMIRAIL93 MICKAEL DELAGE94 DAVID GAUDU95 MATTHIEU LADAGNOUS96 OLIVIER LE GAC97 ANTHONY ROUX98 ROMAIN SEIGLE

EF

101 DANIEL MARTÍNEZ102 HUGH JOHN CARTHY103 MITCHELL DOCKER104 MAGNUS CORT NIELSEN105 LOGAN OWEN106 JULIUS VAN DEN BERG107 TEJAY VAN GARDEREN108 MICHAEL WOODS

BAHRAIN

111 WOUTER POELS112 GREGA BOLE113 SANTIAGO BUITRAGO114 SCOTT DAVIES115 KEVIN INKELAAR116 MATEJ MOHORIC117 FRED WRIGHT118 STEPHEN WILLIAMS

AG2R

121 CLÉMENT CHAMPOUSSIN122 MATHIAS FRANK123 ALEXANDRE GENIEZ124 DORIAN GODON125 NANS PETERS126 HARRY TANFIELD127 QUENTIN JAUREGUI128 AXEL DOMONT

CCC

131 SIMON GESCHKE132 WILLIAM BARTA133 JAN HIRT134 JAKUB MARECZKO135 MICHAL PALUTA136 LUKASZ WISNIOWSKI137 GEORG ZIMMERMANN138 FRAN VENTOSO

LOTTO

141 TIM WELLENS142 GERBEN THIJSSEN143 STAN DEWULF144 KOBE GOOSSENS145 TOMASZ MARCZYNSKI146 REMY MERTZ147 TOSH VAN DER SANDE148 BRENT VAN MOER

COFIDIS

151 GUILLAUME MARTIN152 FERNANDO BARCELÓ153 NATNAEL BERHANE154 JOSÉ HERRADA155 VICTOR LAFAY156 LUIS ÁNGEL MATÉ157 EMMANUEL MORIN158 PIERRE LUC PERICHON

NTT

161 CARLOS BARBERO162 STEFAN DE BOD163 NICHOLAS DLAMINI164 BENJAMIN DYBALL165 ENRICO GASPAROTTO166 MICHAEL HUNDAHL VALGREN167 REINARDT JANSE VAN RENSBURG168 GINO MÄDER

MOVISTAR

171 ALEJANDRO VALVERDE172 JORGE ARCAS173 IMANOL ERVITI174 ENRIC MAS175 NELSON OLIVEIRA176 JOSÉ JOAQUÍN ROJAS177 MARC SOLER178 CARLOS VERONA

ISRAEL

181 DANIEL MARTIN182 OMER GOLDSTEIN183 RETO HOLLENSTEIN184 JAMES PICCOLI185 MIHKEL RAIM186 ALEXIS RENARD187 RORY SUTHERLAND188 MATTEO BADILATTI

TOTAL DIRECT ENERGIE

191 NIKI TERPSTRA192 LORRENZO MANZIN193 VALENTIN FERRON194 JONATHAN HIVERT195 PIM LIGTHART196 PAUL OURSELIN197 ROMAIN SICARD198 JULIEN SIMON

CAJA RURAL

201 JONATHAN LASTRA 202 JON ABERASTURI 203 JULEN AMEZQUETA204 ARITZ BAGUES205 JEFFERSON CEPEDA206 JHOJAN ORLANDO GARCÍA 207 HÉCTOR SÁEZ208 GONZALO SERRANO

BURGOS-BH

211 ÁNGEL MADRAZO212 JETSE BOL213 ÓSCAR CABEDO214 JESÚS EZQUERRA215 ALEXANDER MOLENAAR216 JUAN FELIPE OSORIO217 WILLEM JAKOBUS SMIT218 RICARDO VILELA