Djokovic, Nadal y Federer vuelven a ser los favoritos en Wimbledon

Alexander Zverev tenía dos años, Stefanos Tsitsipas solo uno, Denis Shapovalov, apenas seis meses, y Felix Auger-Aliassime, aún no había nacido, cuando Roger Federer pisó por primera vez Wimbledon en 1999. Ese año Europa había puesto en circulación el euro, Lance Armstrong ganaba su primer Tour y Pete Sampras, el sexto de sus siete títulos sobre la hierba del All England Tennis Club. Dos décadas después Zverev, Tsitsipas, Shapovalov y Auger-Aliassime forman parte de la generación nex-gen con aspiraciones al título, Gran Bretaña está a punto de abandonar Europa, a Armstrong le han arrebatado sus siete Tours por dopaje y Sampras suele sentarse en el palco de la central en el día de la final del torneo.

En esos 20 años, Federer es el único que ha pisado, sin faltar nunca, la hierba de las pistas de Wimbledon y, a partir de este domingo, volverá a hacerlo, a punto de cumplir 38 años y, de nuevo, entre los tres grandes favoritos a la victoria final junto a Novak Djokovic, actual campeón y Rafael Nadal, el rival que le arrebató la gloria en ese escenario cuando le ganó en el 2008, en una épica final.

Desde que Federer ganó su primer Wimbledon en el 2003, ante el australiano Mark Philippoussis, pocos han impedido que, una y otra vez, hasta ocho, el exnúmero 1 forjara una leyenda sobre esa hierba. Desde ese primer título solo Nadal, Djokovic y Murray, retirado por lesión, han podido romper la hegemonía del campeón suizo.

UN ALGORITMO DECISIVO

Por su curriculum impecable en Wimbledon y por haber ganado Halle por décima vez en su carrera hace una semana, Wimbledon ha concedido a Federer la plaza de segundo cabeza de serie en perjuicio de Nadal, número 2 de la ATP y número 1 en la carrera del año. La ausencia del mallorquín en los torneos previos de hierba han decantado el algoritmo del torneo en favor del tenista suizo.

Esta decisión podría haber cruzado a Djokovic y Nadal en semifinales, pero el sorteo del cuadro evitó la posibilidad y, el real número 2 mundial, solo jugará contra el campeón del 2018 y actual número 1, si los dos llegan a la final. Cada uno de los tres favoritos tienen sus retos. A partir de este lunes Djokovic abre el juego (14.00 horas, Movistar) en la impoluta pista central para inaugurar la 133 edición ante el alemán Philippe Kohlschreiber (57 mundial). El serbio aspira a revalidar el torneo, conquistar su quinto título y sumar el 16 Grand Slam de su carrera.

Federer debutará el martes ante el surafricano LLoyd Harris (87 mundial) en busca de un noveno título y su 21 Grand Slam. Esa misma jornada se estrenará también Nadal ante el japonés Yuichi Sugita (258 mundial) con el reto de conquistar su tercer Wimbledon, un torneo que no gana desde el 2010 y que le supondría el 19 Grand Slam en su palmarés si consigue levantar la dorada copa el próximo 14 de julio. Le espera un camino diabólicamente difícil con posible rivales como Kyrgios, Shapovalov, Cilic y Thiem antes de llegar a cruzarse con Federer y Djokovic.

"El año pasado estuve a un punto de la final. Hice un buen torneo y llegué a semifinales", explica Nadal que perdió con Djokovic, 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 y 10-8) y que que afrontará el torneo habiendo disputado solo una exhibición en el club londinense de Hurlingham, donde ha perdido con Cilic (6-3, 6-3) y Pouille (6-3, 4-6 y 10-5). "Me encuentro bien y voy mejorando día a día. Espero estar listo. Vengo con mucha confianza después de Roland Garros".

Nadal, Federer y Djokovic se presentan de nuevo como los máximos candidatos al título. Wimbledon será cosa de ellos tres otra vez, si ninguno de los posibles aspirantes da un paso al frente para evitarlo. Y las apuestas sobre el posible campeón de Wimbledon lo confirman. Una victoria de Djokovic se paga a 2,37 por euro apostado, la de Federer a 4,35 euros y la de Nadal, a 7 euros. Lejos de ellos, el cuarto favorito al título es Tsitsipas por quien se dan 19 euros, seguido por Zverev y Cilic (finalista del 2017), 29 euros; Auger-Aliassime y Thiem, 34 euros o Kyrgios, 41 euros.

El australiano podría enfrentarse a Nadal en segunda ronda. Un duro rival que ya le eliminó en el 2014 Kyrgios (43 mundial) es el díscolo de la nex gen, tan imprevisible como con talento para ganar a cualquiera. Este año ganó a Nadal en Acapulco. El tenista mallorquín prefirió no hablar de él tiempo hay para hacerlo, primero debemos superar la primera ronda, dijo este sábado.

EL 'VIEJO' FELICIANO LÓPEZ

Casi tan longevo como Federer en Wimbledon lo es Feliciano López que empezó a jugar en el 2002 el torneo y, desde entonces, no ha fallado nunca a la cita en Londres. Este año parecía que no podría continuar esa racha de 70 partidos consecutivos jugados en torneos de Grand Slam, al estar fuera del 'top 100' pero su gran actuación en el torneo de Queen's donde ganó el título por sefunda vez en su carrera hizo que los organizadores del All England Tennis Club le concedieran una invitación para participar en el torneo de nuevo y poder aumentar su récord. A sus 37 años, el tenista toledano ha conseguido recuperar posiiones en el ránking en el que ahora es el 53 mundial y no descarta seguir la próxima temporada en los cuatro Grand Slams "si la clasificación me lo permite".

EL TORNEO FEMENINO

Al contrario del toneo masculino en el femenino el abanico de opciones se abre en Wimbledon. El aplastante dominio que ejercía Serena Williams desde que ganó por primera vez en Londres en 1999 ha desaparecido. La tenista estadounidense, de 36 años, llega a Wimbledon habiendo jugado solo 12 partidos esta temporada y como cabeza de serie número 11, aunque en las apuestas figura aún entre las tres favoritas junto a Karolina Pliskova, por las que se pagan 8,5 euros por euro apostado por una victoria y la australiana Ashleigh Barty (6,5 euros), la última campeona en Roland Garros.

Desde el 2016 que Serena Williams ganó el último de sus siete Wimbledon y el Abierto de Australia, en el 2017, un total de ocho jugadoras diferentes se han repartido los últimos 10 Grand Slams, entre ellas Garbiñe Muguruza en Wimbledon 2017, precisamente ante la exnúmero 1 mundial ganadora de 23 Grand Slams.