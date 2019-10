Deportistas catalanes levantan la voz contra la sentencia

El incesante goteo de reacciones contrarias a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los dirigentes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión se ha extendido también al deporte catalán. Además de los comunicados emitidos por un buen número de entidades y federaciones, han sido también numerosos los deportistas catalanes que han aprovechado las redes sociales o los medios de comunicación para expresar su postura a título individual.

Gerard Piqué fue uno de los primeros en hacerlo. El central azulgrana republicó en su cuenta de Twitter el comunicado del FC Barcelona en el que la entidad opina que el encarcelamiento de líderes políticos "no es la solución" y añadió la frase en inglés "Proud to be part of this club" (orgulloso de ser parte de este club).

Sergi Roberto, otro de los capitanes del primer equipo del Barça, también compartió el comunicado del club y añadió una declaración de adhesión personal: "Todo mi apoyo y solidaridad".

Alexia Putellas, jugadora del Barça Femení, se extendió algo más a la hora de apuntar que el fallo del Supremo no resolverá el conflicto territorial. "Lo único que está claro es que NO es la solución -escribió en su cuenta de Twitter-. Todo el mundo puede opinar si es justo o no... pero ¿de verdad alguien piensa que con la sentencia se ha terminado el problema? SOLUCIONES (políticas) YA, por favor!!!".

Lo único que está claro es que NO es la solución. Todo el mundo puede opinar si es justo o no... pero de verdad alguien piensa que con #LaSentencia se ha terminado el problema?

SOLUCIONES (políticas) YA, por favor!!! — Alexia Putellas (@alexiaps94) October 14, 2019

Xavi Hernández utilizó su cuenta de Instagram para publicar los años de prisión a que han sido condenados los líderes independentistas y la palabra "Vergüenza" en catalán, castellano e inglés.

Bojan Krkic, exjugador del FC Barcelona y actualmente en el Montreal Impact de la MLS, también se comunicó a través de Instagram para señalar que "es inevitable sentir tristeza e indignación al vivir una situación como la de hoy".

Víctor Tomàs, capitán del equipo de balonmano del Barça, se hizo asimismo eco del comunicado del club y agregó: "No podría explicarlo mejor. MUY triste por todo lo que está pasando y por cómo está pasando. Todo mi apoyo y solidaridad a las familias afectadas".

Aleix Espargaró, piloto de MotoGP, calificó de "triste" el día y, en un mensaje de Twitter, añadió: "Es indiferente la ideología política de cada uno, hay penas menores por homicidios o violaciones....".

Es indiferent la ideologia politica de cadascú, hi han penas menors per homicidis o violacions... 😔 https://t.co/pFAyKQo5vS — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) October 14, 2019

Dani Ballart, excampeón olímpico de waterpolo, que en la actualidad está entrenando en Egipto, se sumó a las voces contrarias a la condena con un tuit presidido por el 'hashtag' #LlibertatPresosPolítics: "Piensa lo que quieras (independencia o no) pero hoy es un día de sentimiento de injusticia total. Poco a poco nos van rompiendo, alejando y separando, cada vez más, a todos".