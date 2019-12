El bicampeón Nani Roma asume la aventura con un nuevo coche

Nani Roma y Dani Oliveras ya están en Yeda, Arabia Saudí. No por gusto, no por celebrar allí el cambio de año, no por capricho sino porque están ansiosos de probar su nuevo coche en las arenas, terrenos y caminos por donde se va a disputar, a partir de este domingo, el nuevo Dakar, el Dakar, dicen, de las sorpresas, el que vuelve a lo antiguo, a las sorpresas.

Roma, uno de los pocos mitos del Dakar, uno de los pocos pilotos capaces de ganar en moto (2004) y en coches (2014), ha tenido que adaptarse al ahorro que BMW ha impuesto en su apuesta del Dakar y ha debido de construirse su propio proyecto, poniéndose a los mandos de un nuevo y revolucionario Borgward BX7 DKR EVO, un coche con el que teme, aunque no lo dice, su bautismo de arena.

El piloto español viaja con la ilusión de siempre, dispuesto a enfrentarse a una nueva edición del Rally Dakar, en este año estrena emplazamiento y que el de Folgueroles afronta junto a su copiloto Oliveras en su nuevo coche, el Borgward, con el que ya han disputado esta temporada el Rally de Marruecos, donde fue séptimo, y la Baja Portalegre, que finalizó en segunda posición.

ENSAYOS EN ARABIA SAUDÍ

"Ya estamos otra vez en marcha. Con las maletas preparadas, contentos y motivados", ha dicho Nani Roma horas antes de tomar el avión. En unos días empieza la carrera (5 de enero) y Nani se muestra muy motivado: "Estoy contento de poder estar un año más en el Dakar, en una edición que presenta muchas novedades. Estamos preparados para hacerlo bien".

Antes del inicio de la carrera, tenemos dos días de test, el 2 y el 3 de enero, para probar bien el coche y ver cómo funcionan los últimos cambios que se han hecho en las suspensiones. Hemos ido un poco justos de tiempo, pero se ha cumplido el plan de trabajo que teníamos marcado y todo está ya en marcha, termina diciendo un Nani Roma que mañana celebrará el final de año en tierras saudíes.

"Vamos un poco a la aventura. ¡Hombre!, nos hemos preparado, sobre todo en los últimos meses, muy bien y con medios, pero tenemos muchas dudas, no solo sobre el consumo y funcionamiento de nuestro coche sino también, también, ante el tipo de rally que nos vamos a encontrar”, señala Roma ya desde Arabia Saudí, señalando que teme que su vehículo consuma combustible en exceso “aunque todo dependerá del ritmo al que se corra el rally y del tipo de etapa”.

IMPOSIBLE GANAR Y LO SABE

Roma, cómo no, se presenta en este nuevo Dakar, su prueba favorita y para la que se prepara durante casi todo el año, "siendo muy realista pues no tenemos los medios de los dos grandes favoritos, que volverán a ser Toyota con su todoterreno y Mini con su revolucionario buggy. Yo creo que lo importante es ser consciente de lo que uno tiene y no engañarse a uno mismo".

Roma, cómo no, no piensa en ganar. No puede. Su experiencia le dice que los demás son mejores, tienen mejor material, mejor despliegue y son muchos, no tendría que fallar uno, dos o tres, tendrían que fallar muchos más para que él, si va bien, pueda ganar. Tampoco habla de podio porque sabe que es muy difícil. Roma quiere sentirse piloto, un gran piloto, y en eso ha puesto todo su corazón en los últimos meses. Él y su equipo, que, por vez primera, tiene un piloto top. "Han hecho mucho más de lo que habíamos pactado y, sí, me haría ilusión hacer un gran resultado, tener un gran rendimiento pero, no solo por mi o por Dani, sino por mi nueva marca y equipo, que se han partido el alma para que tengamos el mejor coche posible".