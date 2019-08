El Barça aguarda el regreso de Messi

Ya están casi todos en el Barcelona. Solo faltan tres, entre ellos el más importante, el astro que volverá a comandar al Barça en su nueva aventura en busca de la Champions, el título que se resiste desde el 2015. Leo Messi prepara su regreso y no faltará en la presentación del equipo previa al Gamper, que tendrá lugar mañana ante el Arsenal. La estrella argentina, Coutinho y Arturo Vidal serán los últimos en incorporarse a la plantilla de Ernesto Valverde, que sobrevive en el banquillo después de repetir éxito en la Liga y decepción en Europa.

El tercer proyecto del técnico sigue tomando forma. De momento solo hay tres caras nuevas: Griezmann, Neto y De Jong. Los tres serán las principales atracciones de un Gamper exigente contra un rival más rodado, ya que la Premier comienza la próxima semana. El equipo de Unai Emery debuta el 11 de agosto en el campo del Newcastle.

"La Copa tan linda"

Los tres refuerzos estarán sobre el césped en ese encuentro, pero las miradas volverán a centrarse en el mejor jugador del mundo. En su discurso del año pasado pronunció aquella frase que le persiguió durante toda la temporada. Para mí es un orgullo ser capitán de este club, sé lo que conlleva, pero tuve la suerte de tener grandes ejemplos, como Puyol, Xavi y por último, el gran Andrés, aseguró antes de proclamar ese preciado deseo que volvió a incumplirse.

Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda vuelva al Camp Nou, apuntó Messi el 15 de agosto del 2018. Lamentablemente, el batacazo de Roma tuvo continuidad en Anfield. La Champions volverá a ser la obsesión de la pantilla azulgrana.

El Barça volvió a entrenarse este viernes en el campo Tito Vilanova con la presencia de Arthur, que llegó el jueves por la tarde. También estuvieron Wagué, confirmado como jugador del primer equipo (llevará el dorsal 16), Riqui Puig y Carles Pérez, del filial.

Este sábado (18.30 h) tendrá lugar la última sesión antes del tercer partido de pretemporada. Los dos primeros, disputados en Japón, acabaron con derrota ante el Chelsea (1-2)y victoria contra el Vissel Kobe de Iniesta, Samper y Villa (2-0).

Despedida con expulsión

Con Luis Suárez y Arthur como últimos 'refuerzos', Valverde aguarda el regreso del resto de efectivos de la Copa América. Coutinho levantó el título en la final del 7 de julio ante Perú mientras que Arturo Vidal, que ya lleva en Barcelona unos días, y Messi se enfrentaron un día antes en el partido por el tercer puesto que acabó con victoria albiceleste (2-1).

Leo fue expulsado a los 37 minutos tras un altercado con Medel, que también acabó en la calle. Esa fue la última aparición sobre el césped del astro azulgrana, que no estuvo muy afortunado. Ni siquiera entró en el once ideal del torneo.

Messi volverá con las pilas cargadas después de relajarse en Ibiza, donde coincidió con Luis Suárez y Alba, además del exazulgrana Cesc. No faltaron imágenes de los jugadores con sus parejas, que se los pasaron en grande en la discoteca Ushuaïa, una de las salas más famosas de la isla.

El delantero se reencontará este fin de semana con Griezmann para completar el nuevo tridente junto a Suárez. La plantilla se desplazará el lunes a EEUU, donde disputará dos amistosos contra el Nápoles, primero en Miami (día 7) y después en Michigan (el 10).

Neymar, mientras, se perderá hoy el duelo de la Supercopa del PSG ante el Rennes en China por sanción. Le veo muy bien. Le esperamos para el debut en la Liga, dijo el técnico Tuchel. He hablado con 'Ney' y le he dicho que no quiero que se vaya. Le respeto mucho, agregó Mbappé.