El zaragozano Jorge Fuembuena se hace con el premio de fotografía Pilar Citoler

El zaragozano Jorge Fuembuena Loscertales ha sido el ganador de la décima edición del premio de fotografía contemporánea Pilar Citoler, por la obra titulada Las últimas luces, que recoge una imagen de la plaza de toros de Orihuela, en claro estado de abandono y cubierta de jaramagos. Según explica el autor en la descripción presentada junto a la candidatura, el proyecto en el que se enmarca esta fotografía "explora espacios de la geografía española dedicados a prácticas taurinas con el propósito de enfocar y revelar posibles relatos de una historia que excede los parámetros espacio-temporales, debido al valor simbólico que los construye y determina".

El jurado de esta edición ha estado compuesto por la coleccionista y creadora de la colección Circa XX, Pilar Citoler, como presidenta, junto a la conservadora del International Center for Photography of New York, Cynthia Young; el fotógrafo ganador de la anterior edición del premio, José Guerrero; el gestor cultural y exdirector del Centro Andaluz de Fotografía, Rafel Doctor y Elena Voz, crítica de arte de El Cultural.

De las 80 obras presentadas a concurso en esta ocasión, el jurado hizo una primera selección de quince, que serán las que se expongan junto a la obra premiada. El premio está dotado con 15.000 euros, una exposición individual y la edición de la monografía El ojo que ves. Citoler ha destacado "la calidad de la obra y trayectoria del autor" y ha agradecido el compromiso de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Internacional de Andalucía, que cofinancian el premio, con la iniciativa. El jurado ha destacado "la calidad de la obra presentada por Fuembuena, así como la trayectoria desarrollada por el artista hasta el momento donde, a pesar de su juventud, se vislumbra una prometedora proyección artística".

Por su parte, el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, y el rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez, han destacado el compromiso de ambas instituciones con la cultura en Córdoba y han agradecido la labor de Pilar Citoler por dar nombre y prestigio a estos premios.