Woodstock 50, el aniversario frustrado de una cita irrepetible

Conocido como un festival de música único por su magnitud y el espíritu de unidad y paz que reflejó, Woodstock ha sido, efectivamente, irrepetible. El 50 aniversario, que prometía ser un espectáculo inolvidable, ha quedado reducido a un puñado de eventos de escasa envergadura.

Lejos queda la colosal fiesta que tenía planificada uno de los cofundadores del Woodstock original, Michael Lang, en la que iban a participar estrellas de la música de la talla de Jay-Z, The Killers, Santana o John Fogerty. Como decía el cartel original, «tres días de paz, amor y música», que fueron anulados apenas dos semanas antes de las fechas previstas (16-18 de agosto). Los expertos en música señalan que la industria ya sabía «desde hacía meses» que Woodstock 50 no se iba a materializar, dadas las dificultades con las que estaban tropezando los organizadores, como la retirada de inversores y cambios en el lugar del evento. Además, un Woodstock en 2019 «tendría muy poco parecido» al original, a la vez que «probablemente no hubiera podido aportar nada a su legado», indican.